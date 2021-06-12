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Китаянка Чжан Шуай вышла в финал турнира в Ноттингеме

18:51

Китаянка Чжан Шуай стала финалисткой теннисного турнира в Ноттингеме. В полуфинале она переиграла Лорен Дэвис из США.

В финале Джоанна Конта сыграет с Джоанной Контой, которая представляет Великобританию.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nottingham Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Чжан Шуай (Китай, 4) — Лорен Дэвис (США, 14) — 6:4, 6:3

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Иван Шитик все материалы автора
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