Китаянка Чжан Шуай вышла в финал турнира в Ноттингеме

Китаянка Чжан Шуай стала финалисткой теннисного турнира в Ноттингеме. В полуфинале она переиграла Лорен Дэвис из США.

В финале Джоанна Конта сыграет с Джоанной Контой, которая представляет Великобританию.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nottingham Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Чжан Шуай (Китай, 4) — Лорен Дэвис (США, 14) — 6:4, 6:3