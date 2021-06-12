Китаянка Чжан Шуай вышла в финал турнира в Ноттингеме
18:51
Китаянка Чжан Шуай стала финалисткой теннисного турнира в Ноттингеме. В полуфинале она переиграла Лорен Дэвис из США.
В финале Джоанна Конта сыграет с Джоанной Контой, которая представляет Великобританию.
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Nottingham Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Чжан Шуай (Китай, 4) — Лорен Дэвис (США, 14) — 6:4, 6:3
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