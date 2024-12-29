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Сегодня, 17:32

Тарпищев считает, что результаты российских спортсменов были бы лучше, если бы они выступали с национальной символикой

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, что разочаровало его в 2024 году.

— Есть ли событие, которое разочаровало?

— Жаль, что мы в полном объеме не участвуем в международных соревнованиях — психологически это давит. Думаю, что ребятам тоже тяжело, потому что они постоянно находятся под прессом. Хочешь не хочешь, об этом думаешь.

— То есть если бы мы выступали с флагом и гимном, то результаты были бы лучше?

— Сто процентов! Это же эмоции.

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Дмитрий Барулев, Александр Абустин

Шамиль Тарпищев
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