Веснина считает, что Медведев извлечет для себя урок после дисквалификации в матче с Джоковичем

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» прокомментировала дисквалификацию Даниила Медведева после попадания мячом в глаз зрителю во втором сете полуфинального матча турнира в Пекине против Новака Джоковича.

При счете 5:7, 3:5 российский теннисист после завершения розыгрыша ударил ракеткой по отскочившему мячу и попал в глаз одному из зрителей. В тот момент Медведев находился спиной к трибуне. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

«Шансы у Дани были в любом случае, потому что матч был тяжелым в физическом и ментальном плане. Джоковичу было сложно. Он страдал и заставлял страдать всех нас в этот момент. Все было очень близко. Хотя инициатива была у Джоковича.

Безумно обидно, что так в итоге произошло. Особенно обидно за Даню, что он потеряет все очки и призовые, хотя столько труда было вложено и столько побед... Даня не имел агрессивного порыва ударить куда-то на трибуны. Он просто хотел выбить мяч. Конечно, это будет хорошим уроком для него, что впредь надо быть аккуратным, потому что волей случая этот матч был против Новака Джоковича, которого в 2020 году снимали из-за похожей ситуации», — сказала Веснина «СЭ».

В финале турнира в Пекине Джокович сыграет с австралийцем Алексом де Минауром. В полуфинале австралиец вел у поляка Хуберта Хуркача со счетом 6:4, 3:2, после чего тот отказался от продолжения матча из-за травмы.