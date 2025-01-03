Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Сегодня, 03:36

Тарпищев: «Пусть подача у Мостового в теннисе не лучшая, зато на задней линии двигался прилично»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что среди футболистов Александр Мостовой лучше других играет в теннис.

«Александр Мостовой. Пусть подача у него не лучшая, зато на задней линии двигался прилично. 50 лет занимая пост главного тренера национальной команды по теннису, я постоянно культивирую футбол.

Помню, как еще во времена СССР семь лет подряд проводили сборы в Цахкадзоре, и теннисисты трижды становились чемпионами по мини-футболу среди представителей других видов спорта. Частенько встречались, например, с хоккеистами и брали над ними верх», — цитирует RT Тарпищева.

Источник: RT
Александр Мостовой
Теннис
Шамиль Тарпищев
Читайте также
Дубль Марченко и два очка Воронкова помогли «Коламбусу» победить «Каролину»
Путин подписал первые документы в 2025 году
Хищение земельных участков и взятки. Дело экс-мэра Сочи Копайгородского
Украинский гроссмейстер Иванчук разрыдался на чемпионате мира по блицу
Мать задушила восьмилетнего ребенка и выпала из окна в Санкт-Петербурге
Как футболисты отрывались на Новый год
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарпищев считает, что результаты российских спортсменов были бы лучше, если бы они выступали с национальной символикой

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости