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«Представили Андрееву и Шнайдер к орденам». Интервью Шамиля Тарпищева

Тарпищев подвел итоги 2024 года для российского тенниса
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Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер на Олимпиаде-2024 в Париже
Мирра Андреева и Диана Шнайдер на Олимпиаде в Париже.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Президент Федерации тенниса России и член МОК подвел итоги года для российского спорта.

Теннис — один из немногих видов спорта, которого санкции коснулись по касательной. Все наши звезды без перерыва выступают на международных соревнованиях, хоть и без флага. В уходящем году они подтвердили свой высокий класс. Кроме того, глава Федерации тенниса России и наш единственный действующий член МОК Шамиль Тарпищев сделал судьбоносное заявление на президентском совете по спорту, выдвинув на пост главы ОКР министра спорта Михаила Дегтярева. Итоги минувшего года Тарпищев подвел в интервью «СЭ».

— Каким был 2024 год для российского спорта и тенниса в частности? Начал подниматься железный занавес санкций?

— Думаю, что от допуска россиян на большие соревнования некоторыми международными федерациями все только выигрывают. Рано или поздно мы будем участвовать везде.

— Считаете, что процесс полноценного возвращения нашего спорта запущен?

— Потихонечку. Надо отметить, что раньше у нас было около 70 представителей в международных федерациях, а сейчас не больше пяти. Вопрос возвращения — не только на бумаге, он заключается еще и в завоевании мест на позициях в международных федерациях.

— Одно из главных событий года в российском теннисе — Олимпиада. Каким это событие запомнилось вам?

— Горжусь нашими девушками! Они могли и золото выиграть. Мы участвовали в Олимпиаде не сильнейшим составом. Это было оправданно, потому что выступали в основном те, кто не играл в Токио. Для молодежи (Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. - Прим. «СЭ») завоевать серебро — подвиг. Можно их только похвалить. У девочек в этом году семь человек в мировой тридцатке. Идет смена поколений. И то, что нас везде допускали, — показатель того, что в теннисе ситуация более-менее нормальная. Конечно, это большая имиджевая составляющая теннисистов, если даже говорить об участии Медведева и Рублева — они тоже уже десять лет в мировой десятке. Я приводил пример на президентском совете, что в одном из репортажей с турнира, где участвовал Медведев, слово «Россия» в ходе матча прозвучало 66 раз! Это важная имиджевая составляющая. Подчеркиваю, что мы, играя в 102 странах мира в этом году, в 72 одержали победы.

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Надо участвовать везде, где можно

— Вы видите в России изменение риторики в положительную сторону по отношению к спортсменам, выступающим в нейтральном статусе?

— Она и была такой. Наш президент сказал, что выбор за нашими спортсменами. Участие в Олимпиаде не спонтанное решение. Нельзя лишать жизни спортсменов, которые посвятили себя этому делу. Где бы мы ни выступали, все знают, что мы — россияне!

— При этом уже бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сравнивал теннисистов с иноагентами.

— Я с этим не согласен. Олимпийский комитет не имел права так выражаться.

— Есть несколько мнений: кто-то считает, что надо любым способом пробираться на соревнования, кто-то — что надо устраивать свои. Что думаете вы?

— Надо участвовать везде, где можно. От этого зависит судьба каждого спортсмена. Без соревнований спортсмен не растет.

Мирра Андреева. В WTA проигнорировали успехи Мирры Андреевой. Другие россиянки выглядели круче?

— Шнайдер и Андреева должны были получить звания заслуженных мастеров спорта...

— Они получили. Месяц назад уже точно. Мы также выдвинули их на награды — орден Дружбы. Это находится в работе.

— Как вы можете оценить этот год для Медведева?

— Этот год для него неудачный. Но и у Медведева, и у Рублева были травмы. Рублеву вообще надо делать операцию на бронхи. Он из-за этого потерял месяца 3-4 точно. А у Медведева была травма паха и спины. Думаю, что при нормальном подготовительном периоде, если не будет травм, они смогут спокойно претендовать на победу в турнире «Большого шлема».

— С учетом того, как складывает мировая политика в отношении российских спортсменов, можно ли сказать, что сегодня теннисисты — главные представители нашей страны на международной арене?

— Я бы не противопоставлял разные виды спорта. Но подчеркнул бы, что в теннисе благодаря профессиональным организациям, прежде всего ATP и женской ассоциации, эти вопросы решены. На соревнования допускаются чисто по рейтингу. Эта форма объективная и правильная. Не было ни одного отказника, который не стал бы с нами играть, — играют все. И даже когда Уимблдон нас не допустил, британцев оштрафовали. И спортсмены встали на нашу сторону.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Шамиль Тарпищев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В России исторически два народных вида спорта: футбол и хоккей

— Вы сказали, что не нужно противопоставлять виды спорта. Нет ли у вас ощущения, что это сейчас происходит между футболом и хоккеем?

— У каждой страны есть свои национальные виды. У нас исторически народные виды — футбол и хоккей. Они равны. Например, теннис в мире считается вторым видом спорта по популярности, но я же не говорю, что теннис — народный вид спорта.

— Джокович не смог приехать на футбольный матч Россия — Сербия. Долго звали его?

— Да, но у него была травма. Но он наш парень! Помню, когда он против Кубка Дэвиса выступал, я ему сказал: «Ты что? Станешь национальным героем, да еще и президентом Сербии!» В итоге, когда они попали в финал с Францией у себя дома, он меня пригласил, и они выиграли. Я захожу к нему в раздевалку поздравить — он вскочил, когда увидел, взял ракетку и написал: «За братство с Россией». Подарил ее мне, а я в музей потом отправил. То есть он наш по духу!

— То есть не боялся приезжать в Россию?

— Нет. Он с нами вообще в футбол играл все время на Уимблдоне. Встал на ворота, а я кричу: «Ты чего, сейчас пальцы все выбьют!» Он наш, компанейский.

Шамиль Тарпищев. «В 1996-м меня могли убить! Березовский хотел пролезть в МОК на мое место». Юбилейное интервью Тарпищева

— Есть ли событие, которое разочаровало?

—  Жаль, что мы в полном объеме не участвуем в международных соревнованиях — психологически это давит. Думаю, что ребятам тоже тяжело, потому что они постоянно находятся под прессом. Хочешь не хочешь, об этом думаешь.

— То есть если бы мы выступали с флагом и гимном, то результаты были бы лучше?

— Сто процентов! Это же эмоции.

— Владимир Путин на прямой линии упомянул про успех наших пловцов на зимнем чемпионате мира в Будапеште. А вы смотрели?

— Я же постоянно на сборах в Цахкадзоре с пловцами. Всех их видел и то, как они тренируются. В Цахкадзоре я семь лет подряд сборы проводил в Советском Союзе, и сейчас провожу. Так что всех знаю. В Будапеште они порадовали.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Шамиль Тарпищев.
Фото Global Look Press

Вопрос консолидации усилий в сложное время оправдан

— Михаил Дегтярев сейчас занимает две должности: президент Олимпийского комитета и министр спорта РФ. Позиция МОК по таким вопросам, насколько известно, неоднозначная.

— Есть пункт в хартии, что не должно быть вмешательства государства в дела общественных организаций. Но не случайно президент РФ подчеркнул, что даже при едином руководстве Олимпийский комитет будет автономен, чтобы не нарушать хартию МОК. Но вопрос консолидации усилий в столь сложное время оправдан.

— То есть от МОК негатива не было?

— Нет. Тем более, когда я это предлагал, знал, что мы ничего не нарушаем. Конечно, я бы этого не делал, если бы было как-то иначе. От МОК я не получил никаких нареканий.

— Какие перспективы видите на 2025 год?

— Сейчас рано говорить. Надо выстроить структуру, чем и занимается министерство. В январе и феврале будет переходный момент, посмотрим, как это пойдет.

Министр спорта&nbsp;РФ и&nbsp;президент ОКР Михаил Дегтярев. «Путин — спортсмен года, наш главный тренер». Дегтярев — об итогах-2024 для России и планах на 2025-й

— Какая главная задача Дегтярева на посту министра спорта и президента национального олимпийского комитета?

— Надо выполнять поручения, которые были озвучены Владимиром Владимировичем Путиным на президентском совете. А именно развитие массовости спорта и спорта высших достижений. Как известно, звезда рождает массовость. А она неминуемо породит новую звезду. Этого закона никто не отменял. Поэтому вопрос: как это решить сейчас? У всех в этом направлении работает голова.

— Массовость должна идти в какой-то конкретный спорт?

— Нет, во все виды. Каждый должен прийти и попасть в любой вид спорта. В Советском Союзе теннис был во всех парковых зонах и в каждом санатории Крыма. То есть как семейный отдых. Приходил родитель, оставлял ребенка, шел купаться на целый день, а ребенок целый день занимался спортом.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович
Деян Станкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Станкович — лидер «Спартака»

— Летом футболист Александр Соболев перешел в «Зенит». Как вы считаете, было ли это ошибкой?

— Я здесь рассматриваю все очень просто. Это дело спортсмена. Он поступает как хочет. Поэтому что здесь обсуждать? Любой спортсмен имеет право принять решение. Если его отпустили и не стали уговаривать, чтобы остался, значит, он не нужен. Пресса всегда ищет скандал... А какой тут скандал?

— Но скандал все же был...

— Был, но раздутый. Какой скандал? Спортсмен захотел уйти...

— То есть это вас никак не расстроило?

— Абсолютно. Я всегда выше драки.

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— По вашему мнению, «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом?

— Будет сложно. По одной простой причине — нет длины скамейки. Для того чтобы быть чемпионом, надо иметь по два игрока на каждую позицию, как у «Зенита». Любая травма, два-три игрока выбывают, и ты сыграть не можешь. Поэтому это главное, почему «Спартак» маловероятно станет чемпионом, хотя я этого очень хочу.

— Как считаете, есть ли лидер у «Спартака» после ухода Джикии?

— Считаю, что его надо было оставлять. Сейчас лидер — Станкович. Но Джикию надо было оставлять — это один из психологических факторов. Был бы Джикия при Абаскале в команде, они играли бы лучше.

Дмитрий Барулев, Александр Абустин

Деян Станкович
Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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