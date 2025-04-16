Мирра Андреева — о сестре: «Она показала мне путь»

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева прокомментировала вклад своей сестры Эрики Андреевой в ее прогресс.

«Честно говоря, думаю, что, если бы она не начала играть в теннис до меня, я бы не заиграла так хорошо слишком быстро. Она начала играть на турнирах и показала мне путь. Благодаря ей мне было легче сразу начать выступать на крупных турнирах. Если бы не она, не уверена, что я бы играла в этом году в Штутгарте», — сказала теннисистка в интервью на корте после матча.

Сестры встречались в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Эрика снялась с матча при счете 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.

В следующем круге 17-летняя россиянка встретится c 22-й ракеткой мира Екатериной Александровой.