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Сегодня, 14:41

Мирра Андреева — о сестре: «Она показала мне путь»

Сергей Ярошенко
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Седьмая ракетка мира Мирра Андреева прокомментировала вклад своей сестры Эрики Андреевой в ее прогресс.

«Честно говоря, думаю, что, если бы она не начала играть в теннис до меня, я бы не заиграла так хорошо слишком быстро. Она начала играть на турнирах и показала мне путь. Благодаря ей мне было легче сразу начать выступать на крупных турнирах. Если бы не она, не уверена, что я бы играла в этом году в Штутгарте», — сказала теннисистка в интервью на корте после матча.

Сестры встречались в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Эрика снялась с матча при счете 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.

В следующем круге 17-летняя россиянка встретится c 22-й ракеткой мира Екатериной Александровой.

Теннис
Мирра Андреева
Эрика Андреева
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