Почему в русском четвертьфинале Australian Open не получилось борьбы на протяжении всего матча

Australian Open. Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 7:5, 6:3, 6:2

Российский четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии принес определенное разочарование — Андрей Рублев в четвертый раз подряд не смог взять у Даниила Медведева ни единого сета, хотя в начале нынешнего года рыжеволосый россиянин демонстрировал очень уверенную игру и имел все возможности, чтобы дать бой более именитому соотечественнику. Матч продлился дольше двух часов, но уже с середины второго сета стало понятно, чем все закончится. В условиях сильной жары в Мельбурне решающим оказался фактор лучшей физической готовности Даниила. Конечно, в концовке третьей партии у Медведева тоже свело ногу, но это было уже не столь принципиально, учитывая, что Андрей доигрывал поединок исключительно на морально-волевых.

Розыгрыш из 43 ударов

0:4 в личных встречах Рублева и Медведева — это, конечно, не 2:20 в поединках Шараповой и Серены, но все равно некий тренд. Андрей обыгрывал Федерера и Тима, но неизменно оказывается бессилен перед разрушительным теннисом Даниила. Тактический расклад перед нынешним поединком был совершенно прозрачен. Рублев должен был играть как можно острее, забегать под форхенд, подавать первым мячом и кручеными ударами заставлять Медведева много бегать и ошибаться. Ставкой Даниила были длинные розыгрыши и удары под бэкхенд соперника, с которого Андрею атаковать сложнее. Ну и по возможности набирать как можно больше очков эйсами. В итоге длинные розыгрыши стали ключевым моментом в условиях жаркой и душной погоды в Мельбурне.

Первую партию Даниил взял в самой концовке, половив соперника на недолгой потере концентрации в тот момент, когда казалось, что дело идет к тай-брейку. Это опыт участия в топ-матчах — и с этим Рублеву пока ничего не поделать. Но после этого еще ничего не было решено — преимущество во второй партии было у Андрея. Ключевым стал шестой гейм второго сета, в котором Рублев на своей подаче оказался вынужден практически подряд отыграть три длиннющих розыгрыша продолжительностью в 43, 14 и 23 удара. Конечно, их отыграл и Медведев, но Даниил выглядел вполне привычно, а вот на Рублева было жалко смотреть. Он никак не мог отдышаться, садился на рекламные щиты, опирался на ракетку — казалось, что вот-вот, и седьмой номер посева рухнет в обморок от усталости и перегрева.

We are all @AndreyRublev97 after watching that 43 shot rally ?



This is high quality tennis between the two ??stars!#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/624bz7cEgV — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021

Выводы на будущее

Андрей выиграл тот злополучный гейм. Но это стоило ему очень дорого. Было очевидно, что дальше ни о каком четком следовании игровому плану речи не идет. Задача была одна — выжить. Спасти Рублева в той ситуации могли только какие-то внезапные проблемы у Даниила — с игрой или со здоровьем. Но в психологическом и физическом плане Медведев держался выше всяких похвал. В связи с этим вспомнилась декабрьская история, когда мы брали интервью у Даниила после признания его лучшим спортсменом 2020 года по версии журналистов «СЭ». Поймать Медведева оказалось в высшей степени сложно, несмотря на разгар его отпуска. И не потому, что он проводил все время на пляже. Даниил в это время очень тяжело тренировался, закладывая физическую базу на будущий сезон.

«Для меня герои этого года — врачи и волонтеры». Интервью Даниила Медведева

Конечно, и Рублев в это время не прохлаждался. Но, судя по его соцсетям, он уделял медийной активности и отдыху гораздо больше времени, чем его сегодняшний соперник. Все спортсмены по-разному переносят жару. Очевидно, что Андрей не из тех, кому за счастье играть на жаре и при высокой влажности. Но и над таким типом выносливости реально работать — и Рублеву обязательно надо сделать выводы на будущее. Потому что с характером у него полный порядок — очень немногие сумели бы в полуобморочном состоянии выстоять еще полтора сета, выигрывая при этом некоторые геймы у третьей ракетки мира. А Даниил благодаря своей 19-й победе подряд (и 11-й подряд над игроком из первой десятки) шагнул-таки в топ-3, опередив в рейтинге АТР австрийца Доминика Тима.

Пошла жара

Конечно, жаркая погода на больших турнирах приключается не каждый день. Но это не такая уж редкость, а Рублев — профессионал, и у него должны быть заранее заготовленные решения на случай теплового удара и судорог. Потому что уход Андрея в раздевалку и возвращение на корт с мокрой головой выглядели уж как-то совсем по-деревенски. В этой ситуации можно было предпринять что-то более действенное, чем мытье головы и вызов на корт физиотерапевта. Ну или, если совсем ничего нельзя было сделать, следовало не играть в героизм, а честно отказаться от продолжения матча. Потому что обморок мог бы иметь очень серьезные последствия, а впереди у Андрея длинный и, надеюсь, очень успешный сезон.

— По ходу игры Медведев был чуть искуснее в тактическом плане, а Рублев полагался на агрессивность своих действий, — считает глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Но одна агрессивность с задней линии с Медведевым вряд ли бы принесла бы успех, потому что Рублеву нужно было больше рвать игру в силу того, что Медведев в тактическом плане с задней линии играет более изощренно. Рублев сделал великий рывок в прошлом году, класс двух россиян потихоньку подравнивается. Для Медведева хорошо, что матч сложился в трех сетах. Теперь он полноценно физически готов к полуфиналу, потому что пошла жара. Интенсивность такая, что оба соперника в четвертьфинале чуть не задохнулись.

Critical break secured for @DaniilMedwed ?



The fourth seed takes the first set 7-5 in a tense opening to the quarterfinal ??#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/MYorymUwE6 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021

Взаимные судороги

Медведеву тоже было непросто. Возможно, именно этим объясняется, что русский четвертьфинал не порадовал болельщиков зрелищной игрой. Конечно, за исключением тех из них, кто является фанатом розыгрышей из четырех десятков ударов. В целом понятно: если когда-нибудь Андрей сумеет взять у Даниила хотя бы один сет, игра Медведева может посыпаться.

— В матче у нас проходили невероятные розыгрыши, после которых было тяжело дышать. По-моему, я один из первых, кто так вымотал Андрея, — отметил Медведев после игры. — Перед последним геймом третьей партии я пошел на переход, и у меня начались судороги. Я знал, что у Андрея тоже судороги, и старался не показывать, что у меня проблемы. В последнем гейме меня как вырубило — на последних трех очках я не мог пошевелить перед подачей левой ногой, так что мне пришлось вызывать физиотерапевта уже после матча.

Но когда Рублев сумеет дать настоящий бой Медведеву — большой вопрос. Ведь теперь в их личное противостояние примешивается и психологический момент, поскольку серия для Андрея выстраивается крайне неприятная. Как бы то ни было, теперь Рублев получает несколько дополнительных дней для того, чтобы подумать над улучшением своей игры, а Даниилу предстоит третий в карьере полуфинал «Большого шлема». В пятницу он сразится с победителем матча между Циципасом и Надалем — игроками, которые любят и умеют играть в жару.