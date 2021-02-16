Карацев вышел на 42-е место в рейтинге ATP

Российский теннисист Аслан Карацев после победы в 1/4 финала Australian Open над Григором Димитровым (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) поднялся на 42-е место в онлайн-рейтинге АТР. Официально его позиция будет зафиксирована в понедельник, 22 февраля.

За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» 27-летний россиянин заработал 740 очков, что позволило ему подняться сразу на 72 позиции. До этого Карацев занимал 113-е место.

В полуфинале Карацев встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, начало — в 12.30 (мск).