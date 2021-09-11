Пара из США и Великобритании выиграла соревнования в миксте на US Open
21:23
Дезайри Кравчук из США и Джо Солсбери из Великобритании выиграли Открытый чемпионат США в миксте.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Парный разряд
Финал
Дезайри Кравчук/Джо Солсбери (США/Великобритания, 2) — Джулиана Олмос/Марсело Аревало (Мексика/Сальвадор) — 7:5, 6:2
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