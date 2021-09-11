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Пара из США и Великобритании выиграла соревнования в миксте на US Open

21:23

Дезайри Кравчук из США и Джо Солсбери из Великобритании выиграли Открытый чемпионат США в миксте.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Финал

Дезайри Кравчук/Джо Солсбери (США/Великобритания, 2) — Джулиана Олмос/Марсело Аревало (Мексика/Сальвадор) — 7:5, 6:2

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Иван Шитик все материалы автора

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