Лучший теннисист России остановился в четвертьфинале своего любимого турнира «Большого шлема».

«Всегда тяжело обоим»

Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру так называемый скрытый финал Открытого чемпионата США. Первый номер рейтинга ATP взял верх над пятой ракеткой мира в четырех сетах — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Медведев и Синнер в этом сезоне встретились на третьем из четырех турниров «Большого шлема». В январе Янник вернулся с 0-2 в сумасшедшем финале Australian Open и впервые стал чемпионом «мейджора», в июле Даниил победил в пяти сетах четвертьфинала Уимблдона и прервал затянувшуюся серию поражений от нового лидера тура. В марте соперники сошлись в полуфинале «мастерса» в Майами, тогда итальянец нанес россиянину сокрушительное поражение и довел счет личных встреч до 5-6.

Медведев и Синнер стали одними из главных соперников в туре, что не исключает неожиданных поворотов в их противостоянии. Оба были готовы биться, проводить затяжные розыгрыши и пытаться удивить соперника.

«Физически всегда тяжело нам обоим. Много длинных розыгрышей. Мы оба хорошо бьем, трудно выбить виннерс. Много физической борьбы, розыгрышей. Надеюсь, я готов на все сто», — так Медведев ответил на вопрос о главном вызове при встрече с Синнером перед выходом на корт. Янник в то же время заметил: «Обычно мы проводим затяжные и изматывающие матчи. Мы оба достаточно хорошо знаем друг друга. Это будет тактическое противостояние. Он тот самый игрок, который заставил меня сильно прибавить».

Даниил Медведев в игре. Фото Global Look Press

«Знали, что игра будет изматывающей»

Синнер был готов хорошо подавать, сразу бежать к сетке и использовать укороченные удары. Медведев стремился выстроить фирменную стену в защите, а также действовать активно и выходить вперед, но допускал много невынужденных ошибок. Янник уверенно забрал первый сет, Даниил ответил тем же во втором. Итальянец снова доминировал в третьем, россиянин упустил появившуюся возможность переломить ход игры в четвертом.

23-летний Синнер в четвертый раз в этом году и своей карьере дошел как минимум до полуфинала турнира «Большого шлема». Он всего четвертый из действующих игроков с выходами в топ-4 на каждом из четырех «мейджоров». В этом сезоне Янник проигрывает реже всех лидеров тура — 53 победы при 5 поражениях, а его прорывной рекорд после Открытого чемпионата США-2023 — 73-7. Фаворит выбил последнего из оставшихся в сетке чемпионов US Open предыдущих лет — у турнира в Нью-Йорке будет новый победитель. В этой же половине ранее вылетел Карлос Алькарас, в другой — Новак Джокович. Теперь итальянец сыграет с британцем Джейком Дрейпером, в другом полуфинале сойдутся американцы Тэйлор Фритц и Фрэнсис Тиафо.

«Было очень тяжело. Мы довольно хорошо знаем друг друга. В этом году мы играли в Австралии, Лондоне. Мы знали, что игра будет изматывающей. Первые два сета получились странными, потому что тот, кто первым делал брейк, начинал лететь. Я очень рад [победе]. Спасибо всем, что оставались так долго [на трибунах]. Я действительно признателен за это», — сказал Синнер в интервью на корте и поблагодарил оставшуюся публику на трибунах стадиона Артура Эша.

Итальянец ответил на дополнительный вопрос об атмосфере главной арены US Open и оговорился о локации турнира: «Это потрясающе. Как сказал, спасибо всем за поддержку. Просто невероятно, когда играешь здесь в вечерней сессии. Что ж, увидимся через пару дней. Будет очень сложный матч, но я жду полуфинала здесь, в Лондоне. Я счастлив».

О встрече с Дрейпером в полуфинале Янник добавил: «Мы очень хорошо знаем друг друга. Мы хорошие друзья за пределами корта. Снова будет тяжело. Он играет невероятно, еще не уступил тут ни сета. Он играет очень-очень хорошо. Так что увидим, что же будет. Я просто рад выходу в полуфинал. Посмотрим, кто сыграет лучше через пару дней».

На пресс-конференции Янник не избежал вопросов, как он сохраняет концентрацию на теннисе с учетом всех разговоров после скандала с его допинг-пробами на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе. История из весенней части сезона на североамериканском харде вскрылась перед US Open, что изменило отношение к первой ракетке мира.

«Есть моя команда и мои люди, которые близки мне. Понимаете, они знают меня и знают то, что я всегда держусь людей, которые понимают меня и верят мне. Это очень важная часть. Очевидно, я счастлив, что они у меня есть — как тренеры и как люди за пределами корта. Да, сначала это была несколько тяжелая ситуация, но, знаете, день за днем она становилась лучше. Так что — да, я рад этому. Посмотрим теперь в полуфинале, что я смогу сделать», — сказал Синнер.

Даниил Медведев (справа) и Янник Синнер. Фото Global Look Press

«Всегда лучше не решать подобные проблемы вовсе»

Медведев закончил выступление на любимом «мейджоре» не так, как хотелось бы ему и болельщикам. Чемпион US Open-2021 остается в затянувшейся гонке за вторым «Большим шлемом» и 21-м титулом в карьере. Трофейная засуха 28-летнего теннисиста длится с мая 2023 года, когда он удивительным даже для себя образом выиграл грунтовый «мастерс» в Риме.

«Тяжелое поражение. Определенно недоволен тем, как я играл в целом. Было несколько очень хороших моментов, а некоторые — не так хороши. В общем-то, достаточно тяжелое чувство. Это редкость, когда меня так вяжут [в игре], а сегодня я был очень зажат. Когда промахивался, не чувствовал, почему это происходит, поэтому не мог поправить это. Я был очень скован, так что очень непростые ощущения. Недоволен собой. Но это теннис. Окей, я проиграл и еду домой», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил затруднился найти ответ, что именно пошло не так. Он не смог назвать конкретную причину перепадов в игре.

«В теннисе так бывает, что иногда ты точно не знаешь причину. Может быть что угодно: хорошая игра соперника, его мячи и удары, много разных вещей. У меня пока нет ответа, и, вероятно, точно не пойму, почему именно это произошло. Определенно были перепады. Если искать позитив, то первый сет был для меня ужасным — возможно, даже хуже третьего, но я сумел решить много проблем во втором сете, заиграл лучше. И то же самое в четвертом сете, когда я смог начать искать решения некоторых проблем из третьего. Это позитив, а негатив в том, что я не решил их полностью. И всегда лучше не решать подобные проблемы вовсе, чем сталкиваться с ними. Не знаю, почему именно, но это не лучший мой матч. На самом деле думаю, что не лучший матч для него тоже, немного не хватало здесь и там. Но он выиграл, так что был лучше», — сказал россиянин.

Медведев не стал связывать перепады в уровне тенниса с влиянием соперников друг на друга. Он обратил внимание на то, что даже при хорошем исполнении в эти недели в Нью-Йорке было непросто контролировать игру с такими мячами на корте.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

«Были большие надежды, но проиграл одному и тому же парню»

Даниил в целом положительно оценил свое выступление на четырех турнирах «Большого шлема» в этом сезоне в конкуренции с Алькарасом, Синнером и Джоковичем. В 2024 году теннисист в третий раз в карьере проиграл в финале Australian Open, во второй раз дошел до четвертого круга «Ролан Гаррос» (только однажды он забирался в Париже на раунд дальше), во второй раз подряд пробился в полуфинал Уимблдона и теперь впервые покидает Нью-Йорк после четвертьфинала (при титуле, двух финалах и одном полуфинале ранее).

«Сезон на «Большом шлеме» был довольно хорошим. «Ролан Гаррос» и Уимблдон не самые простые для меня турниры, а были достаточно хорошие результаты. Конечно, на Australian Open и US Open у меня были большие надежды, в итоге проиграл одному и тому же парню на обоих. Но с учетом многих вещей, что приехал сюда без уверенности в себе после Монреаля и Цинциннати [с вылетом после стартовых матчей], попытался выступить в Австралии сразу [после межсезонья] и почти выиграл там после нескольких сумасшедших камбэков, я чувствую: это был хороший для меня год на «Шлемах». Вероятно, должен был выступить лучше на других турнирах, даже не на «Большом шлеме». Но у меня еще есть шанс, остается где-то четыре-пять турниров [до конца сезона]. И да, вот на чем должен сосредоточиться теперь», — сказал бывший первый номер рейтинга.

Медведев отдельно оценил свои матчи с Синнером на трех турнирах «Большого шлема» в этом сезоне. Даниила попросили описать опыт этого противостояния в конкретном моменте.

«Это сложно. Я имею в виду, что он один из лучших игроков мира, а по рейтингу — самый лучший, и он заслужил это. Против него тяжело. Он хорошо чувствует игру. Он часто выбирает правильный удар в нужный момент. И именно здесь мне нравится играть с такими соперниками, потому что все становится, знаете ли, напряженным в каждом розыгрыше, любой из них имеет значение, а затем на брейк-пойнте ты пытаешься предугадать, что он сделает и как можно этому противостоять. Чувствую, что все матчи были по-своему интересны публике, я так считаю. И да, буду рад сыграть против него больше матчей на «Больших шлемах», — сказал россиянин.

Медведев рассмеялся на вопрос, стоит ли ему в межсезонье специально готовиться к новым противостояниям со звездами следующего поколения. С одной стороны — есть всего две-три недели, с другой — это самый большой отрезок непрерывной подготовки к любым вызовам сезона.

«Обычно я хорошо вхожу в сезон. Здесь всегда были и есть сложные соперники. Раньше — такие как Рафа [Надаль], Роджер [Федерер] и Новак, теперь — Карлос, Янник и некоторые другие ребята. Просто стараюсь много и серьезно тренироваться, прибавлять в игре и стремлюсь победить их», — сказал Даниил.

Медведев также ответил на вопрос о личном противостоянии с Синнером в туре. После шести подряд побед с февраля 2020-го до октября 2023-го у россиянина против итальянца менее чем за год — только один выигранный матч из семи.

«В последнее время — тяжело для меня. Но в то же время, честно говоря, если сравнивать сегодняшний матч с некоторыми из тех, которые сыграл с ним прошлом году, когда он начал меня побеждать, я чувствую, что делаю правильные вещи. Я просто не смог их хорошо исполнить. По этому матчу ощущение, что он все делал правильно и я все делал правильно. И ощущение, что мы оба вышли после матча с мыслью: «Окей, сейчас я чувствую то же, что и он». Что ж, единственная вещь — я проиграл, а он победил. Так что он будет чувствовать себя лучше. А так — мне нравится. Знаете, такие большие противостояния, как это, всегда подталкивают меня быть лучше, и иногда я проигрываю, иногда побеждаю. Я постараюсь быть лучше в следующий раз, и это единственное, что могу сделать», — сказал россиянин.