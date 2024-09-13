Фанаты в бешенстве из-за отказа Надаля от Кубка Лэйвера. Он мог завершить там карьеру

Многие заплатили огромные деньги, чтобы увидеть «последний танец» легендарного испанца.

Испанец Рафаэль Надаль уже не раз подчеркивал, что очень близок к уходу из тенниса. Однако о том, когда он сыграет прощальный турнир, грунтовый король не объявлял. Многие поклонники ожидали, что 38-летний Рафа по примеру своего давнего соперника швейцарца Роджера Федерера объявит об уходе из тенниса на Кубке Лэйвера в Берлине, где он был заявлен за сборную Европы. Фанаты со всего мира купили дорогие билеты, дабы посмотреть на, возможно, «последний танец» Надаля. Однако он внезапно снялся с турнира, причем без объяснения причин — испанец даже не стал ссылаться на проблемы со здоровьем. Он просто передумал играть.

Не пошел по стопам Федерера

Очевидно, что Надаль находится в финальной фазе своей блестящей карьеры. После Уимблдона-2022, где он снялся с полуфинала из-за травмы, знаменитый испанец долгое время только и делал, что лечился. В 2023 году он провел всего четыре матча в январе (выиграл лишь один), после чего выбыл на целый год из-за травмы ноги. В 2024-м Рафа вернулся, но также играл крайне мало — в его активе в одиночке 19 встреч (12 побед при семи поражениях) на семи турнирах.

Лучшими результатами Рафы стали выход в четвертый круг «мастерса» в Мадриде и финал на ATP 250 в шведском Бостаде перед Олимпиадой, где он уступил Нуну Боржешу из Португалии. В рейтинге ATP он сейчас занимает 154-е место, а на Играх в Париже на своем любимом стадионе «Ролан Гаррос» выбыл во втором круге одиночного разряда, уступив будущему чемпиону Новаку Джоковичу из Сербии 1:6, 4:6, и вместе с Карлосом Алькарасом — в четвертьфинале в паре.

Казалось, что после олимпийского турнира Надаль может повесить ракетку на гвоздь, как это сделал его многолетний оппонент британец Энди Маррей. Но Рафа не стал делать никаких заявлений на сей счет. Вскоре он сообщил, что решил пропустить американскую серию турниров и US Open. «Моим следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине», — написал тогда легендарный испанец. Эти соревнования состоятся в Германии с 20 по 22 сентября и по традиции соберут довольно мощный состав. Так, в сборной Европе компанию Надалю должны были составить россиянин Даниил Медведев, испанец Карлос Алькарас, Александр Зверев из Германии, норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас, а в сборной США главной звездой можно назвать американца Тейлора Фритца.

Однако все равно больше всех манил болельщиков именно Надаль. Два года назад Рафа сыграл на Кубке Лэйвера в паре с Роджером Федерером в заключительной встрече великолепного швейцарца. И многим казалось, что и испанец объявит об уходе как раз на Кубке Лэйвера. Ну или как минимум просто выйдет на корт, радуя публику своей игрой. Как вдруг за неделю до старта турнира Надаль решил сняться.

Фото Global Look Press

Рафа хочет уйти на своих условиях. Но сможет ли?

«С большим разочарованием должен сообщить, что не смогу сыграть на Кубке Лэйвера в Берлине на следующей неделе. Это командные соревнования, и, чтобы поддержать команду Европы, я должен сделать то, что лучше для них, а в данный момент есть другие игроки, которые способны помочь команде победить», — заявил Надаль. С учетом того, что Кубок Лэйвера — это больше про шоу, подобный аргумент выглядит крайне странно.

Как и его слова изданию Marca: «Сейчас я не в том положении, чтобы ставить какие-то цели. Сказал, что буду играть до Олимпиады в Париже, а там посмотрим. Вот сейчас я и отдыхаю. Психологически все в порядке, никаких проблем. Я дома, с удовольствием занимаюсь другими делами и ежедневно тренируюсь так, как могу. В пропуске Кубка Лэйвера нет никакой драмы. Приходится принимать такие решения, такая вероятность была. Я давно не соревновался. Будет другой игрок, который выступит лучше».

В итоге Надаля заменит болгарин Григор Димитров, который действительно сейчас играет лучше. Но Надаль — это ведь не только про игру, это — имя, касса... Многие фанаты со всего мира (в частности, из Австралии) заплатили бешеные деньги за то, чтобы вживую посмотреть на матчи кумира. А он нынче еще и дал понять, что вообще не приедет в Берлин, а «будет поддерживать сборную Европы издалека».

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Фото Global Look Press

Отметим, что самые дорогие билеты на вечерние сессии стоят больше 7000 долларов, а ведь есть еще траты на гостиницы, перелет, да и турнир идет три дня. То есть если приехать посмотреть на Надаля по высшему разряду, то можно потратить около 30 тысяч долларов. Получается, Рафаэль выступил в качестве приманки для болельщиков, которые купили билеты и остались с носом.

«Я хотел бы вернуть деньги за билеты на самолет из Канады в Европу и входной билет на Кубок Лэйвера. Это очень разочаровывает поклонника, который болел за Надаля все жизнь», — написал один из разочарованных фанатов в социальных сетях. Другой же сообщил, что они с братом собирались на турнир только ради Надаля. Но, похоже, испанца совершенно не волнуют финансовые издержки своих поклонников. Может, он действительно подумывал уйти из тенниса на Кубке Лэйвера-2024, но передумал ради, скажем, шанса на «Ролан Гаррос» — 2025? А может, просто не чувствовал в себе силы сыграть на хорошем уровне.

Другое дело, что при всем уважении к Рафе он вообще больше может не выйти на устраивающий его самого топ-уровень и уйти если не победителем, то как минимум с высоко поднятой головой. А в таком случае он может откладывать свой «последний танец» едва ли не до бесконечности, будоража заявками на какие-то турниры, а затем отказами. Хотя и Надаля понять можно — испанская легенда явно пока надеется завершить карьеру на своих условиях.