Джокович рассказал, что в команде запрещено обсуждать его возможное завершение карьеры

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что пока не думает о завершении карьеры. В мае спортсмену исполнилось 35 лет.

«У меня нет рамок, сколько буду профессионально играть. Я не хочу их ставить — и не хочу, чтобы кто-то мне их навязывал. В моей команде все знают, что это нельзя обсуждать. Не стоит спрашивать меня, сколько я еще буду играть, или навязывать мне свое мнение. Я волен сам принимать решения», — цитирует Джоковича Sport Klub.

Ранее Джокович выиграл Уимблдон-2022, в финале обыграв австралийца Ника Кирьоса со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).