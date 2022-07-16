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Сегодня, 17:02

Рублев не смог выйти в финал турнира в Бостаде

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира в Бостаде. В полуфинале он уступил представителю Аргентины Себастьяну Баэсу.

Длительность поединка составила 1 час 16 минут. Теннисисты встречались впервые.

В финале турнира в Швеции Баэс сыграет со своим соотечественником Франсиско Черундоло.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Себастьян Баэс (Аргентина, 8) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:2, 6:4

Андрей Рублев
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