Рублев не смог выйти в финал турнира в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира в Бостаде. В полуфинале он уступил представителю Аргентины Себастьяну Баэсу.

Длительность поединка составила 1 час 16 минут. Теннисисты встречались впервые.

В финале турнира в Швеции Баэс сыграет со своим соотечественником Франсиско Черундоло.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Себастьян Баэс (Аргентина, 8) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:2, 6:4