Рублев не смог выйти в финал турнира в Бостаде
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира в Бостаде. В полуфинале он уступил представителю Аргентины Себастьяну Баэсу.
Длительность поединка составила 1 час 16 минут. Теннисисты встречались впервые.
В финале турнира в Швеции Баэс сыграет со своим соотечественником Франсиско Черундоло.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 597 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Себастьян Баэс (Аргентина, 8) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:2, 6:4
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