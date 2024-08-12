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Сегодня, 03:13

Рублев обыграл Арнальди и вышел в финал «мастерса» в Монреале

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Монреале (Канада).

В полуфинале теннисист обыграл итальянца Маттео Арнальди в двух сетах — 6:4, 6:2.

Соперником Рублева в финале турнира станет победитель матча Алексей Попырин (Австралия) — Себастьян Корда (США).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:4, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
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