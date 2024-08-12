Рублев обыграл Арнальди и вышел в финал «мастерса» в Монреале
Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Монреале (Канада).
В полуфинале теннисист обыграл итальянца Маттео Арнальди в двух сетах — 6:4, 6:2.
Соперником Рублева в финале турнира станет победитель матча Алексей Попырин (Австралия) — Себастьян Корда (США).
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:4, 6:2
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