29 июня, 09:57

10-летнего игрока в настольный теннис дисквалифицировали за пробитую кулаком дверь

Сергей Ярошенко

10-летний игрок в настольный теннис из Санкт-Петербурга получил трехмесячную дисквалификацию за пробитие двери кулаком в мужской раздевалке на чемпионате России до 12 лет, сообщает ТАСС.

Это произошло после поражения юного спортсмена на стадии 1/8 финала турнира. Он уступил своему сопернику в пяти партиях — 2:3.

Срок прямой дисквалификации петербуржца истечет 23 сентября 2025 года. Также на спортсмена наложена условная трехмесячная дисквалификация с 24 сентября 2025 года.

Первенство России по настольному теннису проходило в Калуге с 11 по 15 июня.

Источник: ТАСС
  • Игорь Игорев

    Учиться у взрослых дядей, которые пуляют ракетки в сетку, НЕ НАДО!

    29.06.2025

  • Marty Friedman

    кстати, в советские времена у ведущих штангистов СССР, именно н/теннис был одним из главных увлечений...

    29.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Мальчик явно не тот вид спорта выбрал:smile:Ему с таким навыком в ,бокс" надо переходить:shushing_face: Вообще ??дети гораздо остро переживают поражения и неудачи:100:Если хочет чего-то добиться-нужно научиться контролировать свои эмоции:thumbsup:

    29.06.2025

