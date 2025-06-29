10-летнего игрока в настольный теннис дисквалифицировали за пробитую кулаком дверь

10-летний игрок в настольный теннис из Санкт-Петербурга получил трехмесячную дисквалификацию за пробитие двери кулаком в мужской раздевалке на чемпионате России до 12 лет, сообщает ТАСС.

Это произошло после поражения юного спортсмена на стадии 1/8 финала турнира. Он уступил своему сопернику в пяти партиях — 2:3.

Срок прямой дисквалификации петербуржца истечет 23 сентября 2025 года. Также на спортсмена наложена условная трехмесячная дисквалификация с 24 сентября 2025 года.

Первенство России по настольному теннису проходило в Калуге с 11 по 15 июня.