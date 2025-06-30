Заслуженный тренер России по настольному теннису Эдель умер в возрасте 76 лет

Заслуженный тренер России по настольному теннису Евгений Эдель умер на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса страны.

Причины смерти не сообщаются. В Федерации выразили соболезнования родным и близким Эделя.

«Евгений Олегович на протяжении многих лет был одним из лучших тренеров нашей страны. Начав работать в далекие 70-е, он воспитал большое количество высококлассных теннисистов, многие из которых составили славу отечественного настольного тенниса», — говорится в заявлении Федерации настольного тенниса России.

Эдель возглавлял сборные России и Москвы. Московские команды становились чемпионами России и обладателями Кубка страны.