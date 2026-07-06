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Сегодня, 08:30

Россиянин Сидоренко стал вторым на турнире по настольному теннису в США

Сергей Ярошенко

Российский теннисист Владимир Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису United States Smash 2026 в Лос-Анджелесе.

В финале 24-летний россиянин уступил японцу Соре Мацусиме со счетом 2-4.

В полуфинале Сидоренко обыграл серебряного призера Олимпийских игр 2024 года шведа Трулса Морегорда. По ходу встречи россиянин уступал со счетом 1-3, но сумел отыграться и выйти в финал.

Выступление на турнире принесло Сидоренко 52 тысячи долларов призовых и 1400 очков в мировой рейтинг. Он станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 мирового рейтинга. В предыдущий раз это удавалось Алексею Смирнову.

Сидоренко является серебряным призером чемпионата Европы 2021 года в командных соревнованиях. Также в 2021 году он выиграл юниорское первенство мира в парном разряде вместе с Максимом Гребневым.

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