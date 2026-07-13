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ITTF разрешит россиянам участвовать в соревнованиях с национальной символикой с 28 июля

Сергей Филин
Фото Global Look Press

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) разрешит российским спортсменам принимать участие в турнирах с флагом и гимном с 28 июля.

«Исполнительный совет ITTF рассмотрел вопрос участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF. После рассмотрения вопроса исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года», — сообщила ТАСС пресс-служба Федерации настольного тенниса России.

7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации международным федерациям об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Источник: ТАСС
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