ITTF разрешит россиянам участвовать в соревнованиях с национальной символикой с 28 июля

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) разрешит российским спортсменам принимать участие в турнирах с флагом и гимном с 28 июля.

«Исполнительный совет ITTF рассмотрел вопрос участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF. После рассмотрения вопроса исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года», — сообщила ТАСС пресс-служба Федерации настольного тенниса России.

7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации международным федерациям об ограничениях в отношении российских спортсменов.