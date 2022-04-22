В Госдуме отреагировали на отстранение пловца Рылова

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал отстранение российского пловца Евгения Рылова.

«Это решение необходимо оспаривать. Рылов высказал свою гражданскую позицию, и дисквалифицировать за это — значит нарушать все международные правила. FINA вступила в ряды политизированных федераций, дискриминирующих российских спортсменов без каких-либо причин. И подобное отношение к Рылову за его позицию и за российский паспорт — это русофобия, граничащая с нацизмом. А может быть это вообще какое-то личное отношение к Рылову? Вспомните, как его дискриминировали и провоцировали на Олимпийских Играх в Токио. Истерия продолжается, а нам важно на неё своевременно реагировать. Необходимо защищать наших спортсменов, оспаривать подобные неправомерные решения. Насколько мне известно, у Рылова есть 21 день, чтобы сделать это», — приводит слова Свищева пресс-служба депутата.

Отстранение вступило в силу с 20 апреля. Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».

25-летний пловец — двукратный олимпийский чемпион Токио на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также у него серебро Токио-2020 в эстафете и бронза Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на двухсотметровке. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира и многократным призером мировых первенств.