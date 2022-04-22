Тренер Рылова: «Не будем оспаривать отстранение FINA»

Тренер Андрей Шишин высказал мнение, что российскому пловцу Евгению Рылову пока не стоит оспаривать решение об отстранении от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA). По его словам, других российских спортсменов дисквалифицировали на тот же срок.

Отстранение вступило в силу с 20 апреля. Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».

«Мы вчера прилетели со сборов. Я думаю, что с этим справимся, девять месяцев — это тот срок, который можно пройти без сильных потерь. Тренировки мы продолжаем, поэтому я думаю, мы еще увидим Евгения на спортивной арене, — цитирует ТАСС Шишина. — Вопрос о возможности выступлений на внутрироссийских соревнованиях обсуждается, но на данный момент он может [выступать там]».

Шишин заявил, что возможная подача апелляции еще не обсуждалась.

«Мы еще не обговаривали, но я как тренер думаю, что не будем оспаривать, потому что в целом Россию отстранили на тот же срок», — добавил собеседник агентства.

25-летний Рылов является двукратным олимпийским чемпионом Токио на дистанциях 100 и 200 м на спине. Кроме того, у него серебро Токио-2020 в эстафете и бронза Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на двухсотметровке. Также он двукратный чемпион мира и многокрытный призер мировых первенств.