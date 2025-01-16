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Плавание

16 января, 23:23

Сальников рассказал, что Волков был активным популяризатором плавания

Сергей Ярошенко
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Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников прокомментировал новость о смерти трехкратного олимпийского призера Дмитрия Волкова.

«Печальное известие застало всех сегодня утром. Дмитрий был яркой личностью, в его багаже были не только спортивные заслуги, он был очень открытым и общительным человеком, который никого не оставлял равнодушным. Будучи много лет редактором журнала «Плавание», он был активным сторонником популяризации нашего вида спорта, пользовался уважением и любовью людей, которые с ним сталкивались. Соболезнования родным и близким», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Дмитрий Волков умер 16 января на 59-м году жизни после продолжительной болезни.

На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле Волков получил бронзовую медаль на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4x100 м. В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне он завоевал серебряную медаль в комбинированной эстафете 4x100 м.

Волков четыре раза становился чемпионом Европы, а в 1991 году получил серебро на чемпионате мира. В 1984 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР. Он был награжден медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».

Источник: ТАСС
Плавание
Владимир Сальников
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Ушел из жизни трехкратный олимпийский призер по плаванию Дмитрий Волков

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