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Сегодня, 13:25

Ушел из жизни трехкратный олимпийский призер по плаванию Дмитрий Волков

Камила Абдурахманова
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Пловец Дмитрий Волков. 1986 год
Дмитрий Волков.
Фото Getty Images

Серебряный призер Олимпиады-1992 по плаванию, двукратный бронзовый призер Игр 1988 года в составе СССР Дмитрий Волков умер на 59-м году жизни.

«Дмитрий Аркадьевич ушел из жизни, об этом сегодня сообщил его брат», — сообщили ТАСС в Федерации водных видов спорта России.

На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле Волков получил бронзовую медаль на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4x100 м. В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне он завоевал серебряную медаль в комбинированной эстафете 4x100 м.

Волков четыре раза становился чемпионом Европы, а в 1991 году получил серебро на чемпионате мира. В 1984 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР. Он был награжден медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».

Источник: ТАСС
Плавание
Дмитрий Волков
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