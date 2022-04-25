Евгений Рылов выступил на ЧР в маске с изображением кота. Эту маску запрещали в МОК

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов выходил на старт чемпионата России по плаванию, который проходит с 24 по 29 апреля в Казани, в защитной медицинской маске с изображением кота.

Ранее он выходил в такой маске на Олимпиаде в Токио, но оргкомитет МОК не разрешил выходить в ней на церемонию награждения после его победы на Играх. В Республике Татарстан сохраняется обязательный масочный режим в местах массового скопления людей из-за продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом.

Отметим, что ранее FINA дисквалифицировали Евгения Рылова за участие в политическом митинге и демонстрацию военной символики. Также сообщалось, что Рылову будет запрещено участвовать на внутренних стартах. В последующем это было опровергнуто.