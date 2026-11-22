Британский пловец Пью преодолел 15 км по Ормузскому проливу во время атак на танкеры

Британский пловец Льюис Пью преодолел около 15 км по Ормузскому проливу, чтобы привлечь внимание к экологическим последствиям войны США и Ирана, сообщает Associated Press.

56-летний спортсмен провел в воде около шести с половиной часов за три дня. Он начал заплыв у полуострова Мусандам в Омане и завершил его у мыса Ормуз.

По словам Пью, вскоре после старта он услышал два взрыва и увидел пораженный нефтяной танкер примерно в 4 км от себя. На второй день пловец стал свидетелем атаки на газовоз, после которой загорелась вода вокруг судна.

Пью предупредил, что загрязнение пролива угрожает морским животным, коралловым рифам и побережью региона. По его оценке, восстановление экосистемы может занять десятилетия.