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Допинг

Пловец Денис Жданов дисквалифицирован на три года за нарушении антидопинговых правил

17:52

Всероссийская федерация плавания приняла решение дисквалифицировать спортсмена Дениса Жданова. Дисквалификация рассчитана на 3 года.

«Всероссийская федерация плавания на основании и во исполнение решения Комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Жданова Дениса на 3 года за нарушение п. 4.1. и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 28 мая 2021 года», — говорится в сообщении на сайте РУСАДА.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/news/disqualification/vserossiyskaya-federatsiya-plavaniya1/

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Иван Шитик все материалы автора

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