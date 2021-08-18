Пловец Денис Жданов дисквалифицирован на три года за нарушении антидопинговых правил

Всероссийская федерация плавания приняла решение дисквалифицировать спортсмена Дениса Жданова. Дисквалификация рассчитана на 3 года.

«Всероссийская федерация плавания на основании и во исполнение решения Комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Жданова Дениса на 3 года за нарушение п. 4.1. и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 28 мая 2021 года», — говорится в сообщении на сайте РУСАДА.