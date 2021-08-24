Австралийский пловец Рикард не будет лишен медали Олимпиады в Лондоне после обвинений в приеме допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) снял обвинения в употреблении допинга с австралийского пловца Брентона Рикарда, информирует Swimming World.

В ноябре прошлого года в результате перепроверки в пробе двукратного призера Игр было обнаружено небольшое содержание фуросемида. Тогда в Спортивном арбитражном суде в Лозанне прошло слушание о лишении сборной Австралии бронзовой медали Лондона-2012 в комбинированной эстафете 4х100 метров. Сам спортсмен выступал перед арбитрами по удаленной связи.

Адвокат 37-летнего австралийца заявил, что фуросемидом, скорее всего, по вине производителя был загрязнен легальный препарат, который Рикард приобрел в аптеке без рецепта врача. Однако восемь лет спустя доказать это затруднительно. Сам Брентон уверяет, что у него и в мыслях не было применять допинг для улучшения спортивных результатов.

По итогам разбирательства, МОК отозвал дело против Рикарда. Таким образом, сборная Австралии не будет лишена бронзовых медалей Олимпиады в Лондоне в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Рикард в этих соревнованиях плыл только в квалификации. Если бы пловца признали виновным, Австралия впервые в истории потеряла олимпийскую медаль из-за запрещенных веществ.