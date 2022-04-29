Кубок Дружбы в Казани пройдет в три этапа. Он станет альтернативой ЧМ по плаванию

Кубок Дружбы по плаванию в Казани пройдет в три этапа

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал подробности о подготовке к проведению в столице региона Кубка Дружбы по водным видам спорта.

«Рабочее название турнира «Кубок Дружбы», он пройдет в три этапа. Первый будет в конце июля, следующий — в конце ноября и финальный — в декабре. Планируем провести турниры по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию. Это будет единый цикл соревнований, в течение недели будут проходить соревнования по всем трем видам спорта. Мы собираем регламент, но сегодня можем говорить, что проект самый передовой и проработанный», — рассказал Леонов.

Отметим, что ранее стало известно о решении FINA отстранить российских атлетов от всех соревнований под эгидой организации до конца 2022 года.