Главный тренер сборной России по плаванию прокомментировал рекорд сезона Гринева

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал об итогах чемпионата России в Казани.

В турнире не принимали участия несколько лидеров команды, тренирующихся за рубежом: Юлия Ефимова, Владимир Морозов, Андрей Минаков и Анастасия Кирпичникова.

«Мы решили освободить их от участия в чемпионате России из-за стоимости проезда, тем более что они делают это за свои деньги. Мы их освободили. Если бы кто-то приехал, мы бы были только рады. Но чтобы они не мучились, спокойно тренировались, учились, мы сказали: пока можно пропустить. В августе на спартакиаду приедут некоторые из них, кто — пока не скажу.

Но мы ведь можем соревноваться с нашими соперниками через стенку. Это не борьба, бокс, игровые виды спорта. Они в этом теряют, мы — нет. Я думаю, что Гринев уже знает, что показал лучший результат сезона на 100 м кролем, обошел Калеба Дрессела. Вот вам и мотивация. Так что интересная, хорошая борьба. Плюс, когда все дистанционно, мы не услышим от Калеба Дрессела каких-то слов в наш адрес. Мы обыграли молча, ответить ему нечем, проплыли на два дня позже, чем он", — сказал Чепик.

Отметим, что призер чемпионатов мира Владислав Гринев показал лучший результат сезона в мире, проплыв эту дистанцию быстрее, чем семикратный олимпийский чемпион Дрессел на отборе в США.