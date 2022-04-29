Президент ВФП Сальников прокомментировал неудачное выступление Рылова на чемпионате России

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на чемпионате России в Казани.

Рылов стал третьим на дистанции 100 м на спине и четвертым на дистанции 50 м на спине, а с финала на 200 м на спине снялся, хотя победил в квалификации.

«Думаю, Евгений пропустил достаточно много тренировочных дней с прошлого сентября, может быть, сознательно сделал для себя такой щадящий режим. То, что он здесь выступал, уже хорошо. По результатам, которые показал... Тут требуется анализ того, что он сам от себя ожидал. Это вопрос надо к нему адресовать.

От себя скажу только, что приходилось нелегкое бремя нести за несколько дней до начала чемпионата России. Уверен, что у него есть все возможности вернуться в свою наилучшую форму. На тех турнирах, которые планируются в этом году, он будет выступать», — сказал Сальников.

Отметим, что Рылов был дисквалифицирован FINA на 9 месяцев за участие в политическом митинге.