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Колесников вернется к соревнованиям в октябре

17:57

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников планирует вернуться к соревнованиям в октябре, но он не выступит на этапах Кубка мира. Об этом сообщил тренер российского спортсмена Дмитрий Лазарев. Один из этапов Кубка мира пройдет в ноябре в Казани.

— Плыть на этапах Кубка мира мы в этом году не планировали, — цитирует «РИА Новости» Лазарева. -Первый старт планируем на начало октября в Индианаполисе (США) на Международной лиге плавания. Чемпионат России на короткой воде и чемпионат Европы также входят в наши планы.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190819/1557643049.html

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