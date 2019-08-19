Колесников вернется к соревнованиям в октябре

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников планирует вернуться к соревнованиям в октябре, но он не выступит на этапах Кубка мира. Об этом сообщил тренер российского спортсмена Дмитрий Лазарев. Один из этапов Кубка мира пройдет в ноябре в Казани.

— Плыть на этапах Кубка мира мы в этом году не планировали, — цитирует «РИА Новости» Лазарева. -Первый старт планируем на начало октября в Индианаполисе (США) на Международной лиге плавания. Чемпионат России на короткой воде и чемпионат Европы также входят в наши планы.