Рылов: «European Aquatics более критичны к нам. Всегда будут менее доброжелательные люди»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов в разговоре с «СЭ» оценил ограничения по отношению к россиянам на чемпионате мира по плаванию в Венгрии.

«Наверное, European Aquatics более критичны к нам. Всегда будут люди, которые менее доброжелательны к нам или более доброжелательны. Мир многообразен, приятен и неприятен одновременно», — сказал Рылов «СЭ».

Ранее European Aquatics не упомянула российского пловца Мирона Лифинцева в публикации в социальных сетях о призерах чемпионата мира 2024 по плаванию на короткой воде.