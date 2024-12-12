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Сегодня, 14:22

Рылов: «European Aquatics более критичны к нам. Всегда будут менее доброжелательные люди»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов в разговоре с «СЭ» оценил ограничения по отношению к россиянам на чемпионате мира по плаванию в Венгрии.

«Наверное, European Aquatics более критичны к нам. Всегда будут люди, которые менее доброжелательны к нам или более доброжелательны. Мир многообразен, приятен и неприятен одновременно», — сказал Рылов «СЭ».

Ранее European Aquatics не упомянула российского пловца Мирона Лифинцева в публикации в социальных сетях о призерах чемпионата мира 2024 по плаванию на короткой воде.

Плавание
Евгений Рылов
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