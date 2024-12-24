Салах и Слот летят к чемпионству. «Лестер» ван Нистелроя станет очередной жертвой

«Ливерпуль» забивает больше всех в АПЛ.

Лидер АПЛ «Ливерпуль» в 18-м туре встретится с одним из аутсайдеров чемпионата — «Лестером». Игра пройдет 26 декабря на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Даррен Бонд. В России легально не показывают премьер-лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль — «Лестер» 26 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе хозяев: поставить на них можно с коэффициентом 1.08, вероятность этого результата — приблизительно 90%. Выигрыш «Лестера» дан за 21.0 (2%) — это наименее возможный исход. Ничья идет за 10.0 (8%).

«Ливерпуль» обыграл «лис» в последних четырех официальных встречах. Вероятность непоражения гостей в предстоящем матче оценена в 6.77.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата игры отражают превосходство мерсисайдцев:

• 3:0 — за 6.60;

• 4:0 — за 7.40;

• 2:0 — за 7.80.

Тотал больше 3.5 мяча предложен с котировкой 1.53, ТМ 3.5 можно взять за 2.40.

Рынок на обмен голами доступен за 2.00, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.80.

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«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз и анализ матча АПЛ 26 декабря 2024 года

Мерсисайдцы уверенно возглавляют турнирную таблицу: на четыре очка опережают идущий следом «Челси», имея игру в запасе. Команда Арне Слота доминирует не только в чемпионате — на общем этапе Лиги чемпионов набрала максимальное количество баллов в шести турах и комфортно лидирует в таблице, а в Кубке Лиги проникла уже в полуфинал. В нынешнем сезоне красные потерпели лишь одно поражение за 25 матчей во всех турнирах, а победили 21 раз — то есть в 84% игр.