Салах и Слот летят к чемпионству. «Лестер» ван Нистелроя станет очередной жертвой
«Ливерпуль» забивает больше всех в АПЛ.
Лидер АПЛ «Ливерпуль» в 18-м туре встретится с одним из аутсайдеров чемпионата — «Лестером». Игра пройдет 26 декабря на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Даррен Бонд. В России легально не показывают премьер-лигу.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль — «Лестер» 26 декабря 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе хозяев: поставить на них можно с коэффициентом 1.08, вероятность этого результата — приблизительно 90%. Выигрыш «Лестера» дан за 21.0 (2%) — это наименее возможный исход. Ничья идет за 10.0 (8%).
«Ливерпуль» обыграл «лис» в последних четырех официальных встречах. Вероятность непоражения гостей в предстоящем матче оценена в 6.77.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата игры отражают превосходство мерсисайдцев:
• 3:0 — за 6.60;
• 4:0 — за 7.40;
• 2:0 — за 7.80.
Тотал больше 3.5 мяча предложен с котировкой 1.53, ТМ 3.5 можно взять за 2.40.
Рынок на обмен голами доступен за 2.00, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.80.
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«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз и анализ матча АПЛ 26 декабря 2024 года
Мерсисайдцы уверенно возглавляют турнирную таблицу: на четыре очка опережают идущий следом «Челси», имея игру в запасе. Команда Арне Слота доминирует не только в чемпионате — на общем этапе Лиги чемпионов набрала максимальное количество баллов в шести турах и комфортно лидирует в таблице, а в Кубке Лиги проникла уже в полуфинал. В нынешнем сезоне красные потерпели лишь одно поражение за 25 матчей во всех турнирах, а победили 21 раз — то есть в 84% игр.
Парни Слота фантастически проявляют себя в атаке — в 16 играх АПЛ наколотили 37 мячей, что наравне с «Челси» является наибольшим показателем во всей лиге. В среднем за 90 минут это 2,31 гола, а в прошлом туре мерсисайдцы устроили настоящий концерт — закинули «Тоттенхэму» шесть (6:3). Игроки «Ливерпуля» оформили как минимум два взятия ворот в 21 из 25 матчей во всех соревнованиях, а не пропустил от них только «Ноттингем», который в четвертом туре премьер-лиги выкрал минимальную победу (1:0).
В игре с «Тоттенхэмом», как и на протяжении всего сезона, солировал Мохамед Салах. Египтянин сделал 2+2 и установил парочку рекордов АПЛ — первым в истории чемпионата выбил 10+10 четыре сезона подряд и настрелял 10+10 к Рождеству. Также Мо возглавил гонки бомбардиров и ассистентов чемпионата с 15 и 11 результативными действиями соответственно. Всего у него в этом сезоне уже фантастические 18+15 во всех турнирах.
«Невероятно. Он просто феномен. Он, вероятно, входит в пятерку лучших игроков, когда-либо игравших за «Ливерпуль». Не будем забывать, что это самая успешная команда в этой стране, и в ее составе были легендарные игроки», — похвалил Мохамеда экс-защитник красных Джейми Каррагер.
«Лестер» решает абсолютно другие задачи — команда Руда ван Нистелроя висит на 17-й строчке в двух очках от зоны вылета. В прошлом туре «лисы» потерпели стратегическое поражение — разгромно уступили «Вулверхэмптону» (0:3), который идет на одну строчку ниже и теперь приблизился к синим.
Нидерландец возглавил команду в декабре: поначалу казалось, что назначение придало положительный импульс — «Лестер» обыграл «Вест Хэм» (3:1) и вырвал ничью с «Брайтоном» (2:2), уйдя с 0:2 в заключительные пять минут встречи. Однако эффект быстро иссяк — в двух последних турах «лисы» уступили «Ньюкаслу» и «Вулверхэмптону» с общим счетом 0:7, а всего у них семь поражений в последних 10 играх во всех турнирах.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Ливерпуль» — «Лестер»
Хозяева потеряли центрбека Ибраиму Конате и правого защитника Конора Брэдли. У «Лестера» из-за травмы выбыл резервный голкипер Якуб Столарчик.
«Ливерпуль» — «Лестер»: статистика личных встреч
В последний раз команды пересекались в сентябре 2023-го в третьем раунде Кубка Лиги — красные уверенно выиграли (3:1). Они оказались сильнее «Лестера» в четырех очных матчах подряд.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Лестер»
Хозяева выглядят огромными фаворитами: уверенно лидируют в АПЛ и забивают больше всех в лиге. В 25 матчах во всех турнирах бойцы Арне Слота добыли 21 победу и вряд ли испытают сложности против борющегося за выживание «Лестера». Однако, несмотря на фантастическое нападение, в обороне «Ливерпуль» иногда позволяет соперникам лишнее — об этом сказал даже сам Слот после карнавала с «Тоттенхэмом». В последних пяти поединках во всех соревнованиях мерсисайдцы сыграли на ноль лишь раз, а в трех из этих встреч получили в свои ворота минимум дважды. «Лисы» же умеют бороться — отличились в 14 из 17 туров премьер-лиги.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и «обе забьют» за 2.28.
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