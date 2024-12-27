Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Фиорентина» 29 декабря 2024 года

У «старой синьоры» больше всех ничьих в серии А.

В одном из центральных матчей 18-го тура серии А сойдутся «Ювентус» и «Фиорентина» — шестая и пятая команды чемпионата. Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Фиорентина» 29 декабря 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на «старую синьору» можно с коэффициентом 1.92, это около 50% вероятности результата. Успех «фиалок» доступен с котировкой 3.95 (23%), даже ничья идет за меньшие 3.40 (27%).

Последние три встречи команд в чемпионате закончились победами «Ювентуса» со счетом 1:0. Вероятность того, что в предстоящем матче «Фиорентина» хотя бы не уступит, оценена в 1.83.

Три наиболее ожидаемых экспертами итога поединка отражают превосходство хозяев:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 5.80;

• 2:0 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.08, ТМ 2.5 идет за 1.72.

Рынок «обе забьют» дан за 1.95, коэффициент на обратный вариант — 1.85.

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«Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз и анализ матча серии А 29 декабря 2024 года

Команды соседствуют в турнирной таблице и имеют одинаковое количество очков — по 31. «Фиорентина» опережает туринцев за счет дополнительных показателей, однако еще имеет игру в запасе. Правда, к предстоящему матчу гости подошли не в лучшей форме — в трех последних поединках во всех турнирах потерпели два поражения и не уступили только «Витории Гимарайнш» (1:1) в Лиге конференций. В чемпионате подопечные Раффаэле Палладино не совладали с «Болоньей» (0:1) и «Удинезе» (1:2).