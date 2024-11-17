17 ноября в КХЛ состоится матч между «Ак Барсом» и ЦСКА — одними из фаворитов своих конференций. Игра пройдет в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Матч «Ак Барс» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, небольшим фаворитом предстоящей встречи считается «Ак Барс». На победу казанцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.24, что примерно 45% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.95 (17%), успех ЦСКА — за 2.65 (38%).

Выигрыш хозяев с учетом ОТ и буллитов идет за 1.75, триумф гостей — за 2.05.

На то, что ЦСКА не уступит по итогам трех периодов, коэффициент — 1.60.

Тотал больше 4.5 шайбы предложено взять за 1.66, ТМ 4.5 — за 2.20. В трех предыдущих матчах между командами был пробит «верх».

В четырех из шести последних встреч ЦСКА забросил не менее трех раз. ИТБ2 (2.5) оценен в 2.15, ИТМ2 (2.5) — в 1.70.

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — ЦСКА

«Ак Барс» довольно успешно играет с ЦСКА в последних матчах — выиграл четырех из пяти, причем в трех случаях с разницей в три шайбы. Также казанцы солидны дома: из 12 встреч проиграли только три, одну из них — в серии буллитов. Думается, армейцам, которые пока не слишком стабильны и идут лишь пятыми в конференции, будет непросто выиграть в Татарстане.

Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» за 1.75.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой