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«Колорадо» — «Вашингтон»: Овечкин начнет новую голевую серию?

Прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Вашингтон» 16 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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16 ноября Александр Овечкин постарается забросить 11-ю шайбу в новом сезоне НХЛ. На «Болл Арене» в Денвере его «Вашингтон» сразится с «Колорадо». Встреча начнется в 05.00 по московскому времени, в России она показана не будет.

Андрей Василевский вместе с&nbsp;командой после матча &laquo;Тампа-Бэй&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Виннипег&raquo; (4:1) 15&nbsp;ноября в&nbsp;Тампе. «Повезло играть 10 лет в одном клубе». Василевский быстрее всех вратарей одержал 300 побед в НХЛ

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом хозяев льда. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.98, что примерно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (15%), успех гостей — за 2.85 (35%).

На то, что столичные не уступят по итогам 60 минут игры (Х2), котировка — 1.73.

Выигрыш «Колорадо» с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.64, «Вашингтона» — за 2.26.

Тотал больше 6.5 шайбы выставлен в линии за 2.00, ТМ 6.5 — за 1.80.

Если столичные забросят хотя бы три шайбы, сыграет пари за 1.64, ИТМ2 (2.5) — за 2.16.

Капитан &laquo;Эдмонтона&raquo; Коннор Макдэвид празднует свое достижение в&nbsp;матче против &laquo;Нэшвилла&raquo; (3:2 ОТ). Все о 1000 очков Макдэвида в НХЛ: Коннор намного обгоняет Кросби и Овечкина, сильно впереди — только Гретцки и Лемье

Прогноз и ставка на матч «Колорадо» — «Вашингтон»

Соперники дважды встречались в этом году, и оба матча получились сверхрезультативными: в первом «Колорадо» победил 6:2, во втором — 6:3. Плюс в этом сезоне обе команды много забивают: хозяева предстоящего матча третьи по голам на «Западе», гости — вторые на «Востоке». Три игрока «Эвеланш» входят в топ-6 самых результативных в НХЛ. В общем, все указывает на то, что игра будет очень яркой.

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.64.

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Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
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