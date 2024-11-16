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Назад в светлое прошлое. Проваливающий сезон «Авангард» подписал известных ветеранов

Якупов вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем»
Иван Богун
Корреспондент
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Наиль Якупов и Илья Каблуков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Global Look Press
Наиль Якупов.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Помогут ли Илья Каблуков и Наиль Якупов терпящему бедствие клубу.

Играющий тренер

В последнее время складывается впечатление, будто омского болельщика уже тяжело чем-либо удивить. Однако «Авангард», напомнивший вчера о существовании Ильи Каблукова и сегодня выменявший у «Куньлуня» Наиля Якупова, делает все, чтобы и дальше расшатывать его нервную систему крайне сомнительными приобретениями.

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Понять, для каких целей сибиряки подписали шагнувшего одной ногой за пенсионную черту Каблукова, несложно. Несмотря на долгие годы честной пахоты, на льду в свои 36 лет он уже не великий помощник. Тем более, для утопающей команды. Как бы Каблуков не желал доказать обратное, его сильные стороны с возрастом ушли безвозвратно. Природу уже не обманешь. Зато он точно будет авторитетом в раздевалке, который должен склеить коллектив и помочь словом парням вроде Ильи Рейнгардта, Александра Филатьева и Михаила Гуляева. Не зря прошлой весной Алексей Кудашов предлагал ему место в тренерском штабе «Динамо».

Добавление в раздевалку заслуженного ветерана, по сути, означает негласный вотум недоверия капитану Дамиру Шарипзянову. Если раньше проблемы самого дорогого защитника лиги зияли исключительно на льду, то текущая ситуация в команде вскрыла другой нарыв. И приход со стороны олимпийского чемпиона прямо говорит об одном: руководство «Авангарда» не верит в то, что Шарипзянов самостоятельно справится с ним.

Наиль Якупов.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Якупов за 40 миллионов

Оправдать приобретение Якупова, за которого «Куньлуню» сегодня пришлось заплатить около 40 миллионов рублей, куда сложнее. Как и понять, что он может дать команде в текущей ситуации. В самом начале регулярки Наиль действительно был похож на большого мастера, который наконец-то повзрослел, забыл про все свои многочисленные болячки, мешавшие ему на протяжении последних нескольких лет, и начал получать удовольствие от своего хоккея.

Однако нынешний Якупов — бледная тень своей сентябрьской версии, которая забрасывала в последний раз 3 октября. Все еще мотивированный реанимировать свою карьеру вингер по-прежнему может дать команде скорость и объем катания. Но изменит ли это принципиально ситуацию? Так что платить сейчас за такой сомнительный актив огромную зарплату по-настоящему странно.

Куда больше удивляет то, что омичи сами перестали объяснять смысл подобных переходов. Нынче в клубных медиа вы не найдете даже короткой мотивировки, которая раньше всегда прилагалась к анонсу того или иного перехода. И это при том, что разъяренные болельщики, давно уже готовые брать руководство на вилы, больше месяца ждут ответов на наболевшие вопросы. А ведь еще недавно «Авангард» считался одним из образцов открытости

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Причем тотальная молчанка идет не столько от временного генменеджера «ястребов» Евгения Забуги, брошенного в самое пекло, сколько от нового председателя совета директоров клуба Евгения Кожевникова. За месяц после своего назначения новый патрон клуба ни дал ни одного публичного комментария. Не говоря уже о больших программных интервью, в которых болельщики могли бы получить представление о его антикризисном плане. И если кто-то думает, что в Омске можно «отсидеться в бункере», то зря. Фан-база там настроена агрессивно, как никогда. Она продолжает ждать спасителя вроде Майкла Маклауда или фигуру еще покрупнее. Но пока ей предлагают только людей, на которых летом навесили ярлык со словом «неликвид».

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Илья Каблуков
Наиль Якупов
КХЛ
ХК Авангард
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