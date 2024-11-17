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Сегодня, 08:15

Италия — Франция: гости даже без Мбаппе не уступят в Милане

Прогноз на матч Лиги наций Италия — Франция 17 ноября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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17 ноября в Лиге наций состоится очень интригующий поединок между сборными Италии и Франции. Матч пройдет в Милане на «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — словенец Славко Винчич.

Лига наций A. Группа 2
17 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
Франция

Шансы команд в этом матче примерно равны, считают аналитики букмекерской компании Winline. На победу Италии можно поставить за 2.65, это порядка 38% вероятности исхода. Успех Франции котируется за 2.60 (38%), ничья — за 3.20 (24%).

Непоражение гостей (Х2) доступно за 1.43, хозяев (1Х) — за 1.45.

Обмен голами оценен в 1.86, вариант «обе забьют — нет» — за 1.94. Тотал больше 2.5 мяча выставлен в линии за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.71.

В первом туре Италия довольно неожиданно праздновала успех со счетом 3:1. На то, что «скуадра адзурра» снова забьет два и более мяча, коэффициент — 2.60.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 5.40.

Станислав Черчесов. Казахстан с Черчесовым не забил ни разу и провалил Лигу наций. Кошмар закончится выездом в Норвегию к Холанну

Прогноз и ставка на матч Италия — Франция

Франция и Италия в последнем туре группового этапа разыграют первое место в группе, которое в целом им не особо нужно — обе команды уже пробились в плей-офф турнира. Поэтому предстоящий матч вполне может получиться товарищеским — негрубым и результативным. При этом «трехцветные», несмотря на отсутствие Мбаппе, наверняка сумеют не проиграть итальянцам, у которых состав моложе и менее опытный.

Рекомендуемая ставка: Франция не проиграет и ТБ 1.5 за 1.91.

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