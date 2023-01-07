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«Монца» — «Интер»: где смотреть матч серии А 7 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Монца» — «Интер» 7 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Игроки «Интера» празднуют победу над «Наполи».
Фото Global Look Press

7 января вице-чемпион прошлого сезона «Интер» сразится с «Монцей» Сильвио Берлускони. Игра 17-го тура пройдет на 15-тысячном стадионе «Бриантео» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 22:45. Brianteo (Монца)
Монца
Интер

«Интер» — увесистый фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу миланцев можно поставить с коэффициентом 1.55, это приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), успех «Монцы» — за 5.90 (14%).

«Монца» в этом сезоне уже обыгрывала «Ювентус», а в последнем туре сыграла вничью с «Фиорентиной». На то, что хозяева не уступят в предстоящей игре, котировка — 2.55.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.25.

На то, что соперники обменяются голами, коэффициент — 1.79. Вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.02.

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Кто откроет счет уже в первом тайме? «Монца» — 4.00, «Интер» — 1.84, на отсутствие гола — 3.50.

Три наиболее вероятных точный счета такие:

  • 2:0 в пользу «Интера» — 7.40;

  • 1:0 — 7.50;

  • 2:1 — 7.80.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Монца
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«Вильярреал» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 7 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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