26 декабря 2021 года «Тоттенхэм» примет «Кристал Пэлас» в 19-м туре АПЛ. Лондонское дерби состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало — в 18.00. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» можно за 1.75 — это примерно 55% вероятности. Успех «Кристал Пэлас» доступен за 5.00 (19%), а ничья — за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «Тоттенхэм» можно выиграть 1750 рублей в случае успеха команды Антонио Конте.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы — например:

· Ф1(0) идет за 1.29, а Ф2(0) — за 3.60;

· Ф1(-1) идет за 2.44, а Ф2(+1) — за 1.60;

· Ф1(-1.5) идет за 3.10, а Ф2(+1.5) — за 1.36;

· Ф1(-2) идет за 5.60, а Ф2(+2) — за 1.14.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.93, как и ТМ 2.5.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.85. Обратный исход доступен за 1.95.

Шансы «Тоттенхэма» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.90.

Уверены, что «Кристал Пэлас» по силам забить два или более мяча? ИТБ2(1.5) доступен за 3.30.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.80.