1 апреля в матче 21-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Ахмат». Поединок пройдет на «Открытие Арене», арбитр Алексей Сухой даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 16.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-белых можно с коэффициентом 1.58, это около 61% вероятности. Выигрыш грозненцев предложен с котировкой 5.57 (17%). Ничья доступна за 4.48 (22%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае удачного исхода принесет 5570 рублей.

Эксперты уверены, что схватка будет горячей. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.39.

В трех из четырех последних матчей команды поражали ворота друг друга. Обмен голами идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.17.

«Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» в первом круге сезона — 1:1. Поставить на то, что гости снова не уступят, можно за 2.47.

Москвичи не проиграли в восьми матчах против «Ахмата», в четырех из них победили, пробив «верх». Ставка П1 и ТБ 2.5 предложена за 2.04.

При этом грозненцы не огорчили вратаря «Спартака» лишь в трех из 11 предыдущих игр. П1 и «обе забьют» идет за 2.80.

Наиболее вероятный счет, по версии аналитиков, 2:1 в пользу красно-белых за 7.50.