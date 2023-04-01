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Сегодня, 13:15

«Спартак» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 1 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 1 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

1 апреля в матче 21-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Ахмат». Поединок пройдет на «Открытие Арене», арбитр Алексей Сухой даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-белых можно с коэффициентом 1.58, это около 61% вероятности. Выигрыш грозненцев предложен с котировкой 5.57 (17%). Ничья доступна за 4.48 (22%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае удачного исхода принесет 5570 рублей.

Эксперты уверены, что схватка будет горячей. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.61, ТМ 2.5 — в 2.39.

В трех из четырех последних матчей команды поражали ворота друг друга. Обмен голами идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.17.

«Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» в первом круге сезона — 1:1. Поставить на то, что гости снова не уступят, можно за 2.47.

Москвичи не проиграли в восьми матчах против «Ахмата», в четырех из них победили, пробив «верх». Ставка П1 и ТБ 2.5 предложена за 2.04.

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При этом грозненцы не огорчили вратаря «Спартака» лишь в трех из 11 предыдущих игр. П1 и «обе забьют» идет за 2.80.

Наиболее вероятный счет, по версии аналитиков, 2:1 в пользу красно-белых за 7.50.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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«Ак Барс» — «Авангард»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 1 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Спартак

 16
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Зенит

 16
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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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Торпедо М

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