Экспресс на Лигу конференций с коэффициентом 2.49: казахстанские клубы вылетят из турнира

11 сентября в еврокубках состоятся ответные матчи Лиги Европы и Лиги конференций. «Спорт-Экспресс» собрал экспресс из двух матчей с участием клубов из Казахстана в ЛК с коэффициентом 2.49.

«Тобол» — «Зриньски» (11 августа, 17.00 мск)

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. На победу «Тобола» можно поставить за 2.60, что примерно 38% вероятности. Успех «Зриньски» идет за 2.75 (36%), ничья — за 3.30 (26%).

Первый матч завершился победой боснийского клуба со счетом 1:0. Таким образом, «Тобол» потерпел третье поражение в четырех матчах, а в последние выходные крупно проиграл «Таразу» — 3:5. Команда из Костаная находится в явном кризисе, проблемы с которым решаются точно не в еврокубках. «Зриньски» приедет в гости оборонять преимущество и жалить на контратаках. И ему наверняка удастся воплотить план в жизнь. Поэтому стоит попробовать вариант «гости не проиграют» за 1.50.

«Кызылжар» — АПОЭЛ (11 августа, 16.30 мск)

В этом матче букмекеры считают более предпочтительными шансы на победу кипрской команды. Взять ее можно за 1.71, вероятность — около 58%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех хозяев — за 5.50 (14%).

У клуба из Петропавловска положение еще хуже, чем у «Тобола». «Орлы» в последних десяти играх проиграли восемь раз и редко забивали — всего семь мячей. В том, что АПОЭЛ пройдет дальше, нет никаких сомнений, но лучший вариант все же тотал меньше 2.5 гола за 1.66. Киприоты, как и «Кызылжар», очень «низовая» команда, что в целом подтвердилось в первом матче, который остался за островитянами со счетом 1:0.

«Тобол» — «Зриньски», «гости не проиграют» за 1.50;

«Кызылжар» — АПОЭЛ, ТМ 2.5 за 1.66.

Итоговый коэффициент: 1.50 х 1.66 = 2.49