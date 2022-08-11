Экспресс на Лигу конференций с коэффициентом 2.49: казахстанские клубы вылетят из турнира
11 сентября в еврокубках состоятся ответные матчи Лиги Европы и Лиги конференций. «Спорт-Экспресс» собрал экспресс из двух матчей с участием клубов из Казахстана в ЛК с коэффициентом 2.49.
«Тобол» — «Зриньски» (11 августа, 17.00 мск)
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. На победу «Тобола» можно поставить за 2.60, что примерно 38% вероятности. Успех «Зриньски» идет за 2.75 (36%), ничья — за 3.30 (26%).
Первый матч завершился победой боснийского клуба со счетом 1:0. Таким образом, «Тобол» потерпел третье поражение в четырех матчах, а в последние выходные крупно проиграл «Таразу» — 3:5. Команда из Костаная находится в явном кризисе, проблемы с которым решаются точно не в еврокубках. «Зриньски» приедет в гости оборонять преимущество и жалить на контратаках. И ему наверняка удастся воплотить план в жизнь. Поэтому стоит попробовать вариант «гости не проиграют» за 1.50.
«Кызылжар» — АПОЭЛ (11 августа, 16.30 мск)
В этом матче букмекеры считают более предпочтительными шансы на победу кипрской команды. Взять ее можно за 1.71, вероятность — около 58%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех хозяев — за 5.50 (14%).
У клуба из Петропавловска положение еще хуже, чем у «Тобола». «Орлы» в последних десяти играх проиграли восемь раз и редко забивали — всего семь мячей. В том, что АПОЭЛ пройдет дальше, нет никаких сомнений, но лучший вариант все же тотал меньше 2.5 гола за 1.66. Киприоты, как и «Кызылжар», очень «низовая» команда, что в целом подтвердилось в первом матче, который остался за островитянами со счетом 1:0.
Итоговый коэффициент: 1.50 х 1.66 = 2.49
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0