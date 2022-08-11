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Экспресс на Лигу конференций с коэффициентом 2.49: казахстанские клубы вылетят из турнира

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Зоран Тошич в «Тоболе».
Фото Сайт ФК «Тобол»

11 сентября в еврокубках состоятся ответные матчи Лиги Европы и Лиги конференций. «Спорт-Экспресс» собрал экспресс из двух матчей с участием клубов из Казахстана в ЛК с коэффициентом 2.49.

«Тобол» — «Зриньски» (11 августа, 17.00 мск)

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. На победу «Тобола» можно поставить за 2.60, что примерно 38% вероятности. Успех «Зриньски» идет за 2.75 (36%), ничья — за 3.30 (26%).

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
11 авг, 17:00. Tcentralny (Кустанай)
Тобол Кс
Зриньски

Первый матч завершился победой боснийского клуба со счетом 1:0. Таким образом, «Тобол» потерпел третье поражение в четырех матчах, а в последние выходные крупно проиграл «Таразу» — 3:5. Команда из Костаная находится в явном кризисе, проблемы с которым решаются точно не в еврокубках. «Зриньски» приедет в гости оборонять преимущество и жалить на контратаках. И ему наверняка удастся воплотить план в жизнь. Поэтому стоит попробовать вариант «гости не проиграют» за 1.50.

«Кызылжар» — АПОЭЛ (11 августа, 16.30 мск)

В этом матче букмекеры считают более предпочтительными шансы на победу кипрской команды. Взять ее можно за 1.71, вероятность — около 58%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех хозяев — за 5.50 (14%).

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
11 авг, 16:30. Karasai (Петропавловск)
Кызыл-Жар
АПОЭЛ

У клуба из Петропавловска положение еще хуже, чем у «Тобола». «Орлы» в последних десяти играх проиграли восемь раз и редко забивали — всего семь мячей. В том, что АПОЭЛ пройдет дальше, нет никаких сомнений, но лучший вариант все же тотал меньше 2.5 гола за 1.66. Киприоты, как и «Кызылжар», очень «низовая» команда, что в целом подтвердилось в первом матче, который остался за островитянами со счетом 1:0.

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  • «Тобол» — «Зриньски», «гости не проиграют» за 1.50;

  • «Кызылжар» — АПОЭЛ, ТМ 2.5 за 1.66.

Итоговый коэффициент: 1.50 х 1.66 = 2.49

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК АПОЭЛ
ФК Тобол
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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