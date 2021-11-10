«Филадельфия» — «Торонто»: прогноз на матч НХЛ 11 ноября
11 ноября 2021 года в регулярном чемпионате НХЛ «Филадельфия» сыграет с «Торонто» на домашней арене «Веллс Фраго Центр». Начало встречи — в 3.30. Трансляцию покажет сервис «Яндекс Плюс».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей фаворитами встречи, хотя и неявными. Поставить на победу «Торонто» в основное время можно за 2.30 — это примерно 40% вероятности. Ничья идет в этом матче за 3.90 (24%). Победа хозяев расценивается в коэффициент 2.60 (36%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 3900 рублей.
Ф1(+1) доступна за 1.46, а Ф2(-1) — за 2.60.
Сделать ставку на первый гол «Филадельфии» можно за 1.92.
Аналогичная ставка на «Торонто» есть в линии за 1.82.
Шансы «Торонто» забить три шайбы или более оцениваются в 2.30.
Та же ставка на «Филадельфию» имеется в линии за 2.50.
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