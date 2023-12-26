26 декабря в 19.00 по московскому времени в Череповце состоится матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Трактором». Игра пройдет в Ледовом дворце, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.50 мск.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у «Трактора» есть мизерное преимущество перед соперником. На победу челябинской команды в основное время можно поставить с коэффициентом 2.42, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.95 (20%), триумф «Северстали» — за 2.57 (39%).

На то, что гости не уступят, котировка — 1.50. На вариант 1Х — 1.55.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.69, ТМ 4.5 — за 2.16. Если думаете, что матч получится очень результативным, оформите ТБ 5.5 за 2.29.

Если обе команды забросят хотя бы по два раза, сыграет коэффициент 1.70. Если этого не произойдет, тогда пройдет пари за 2.03.

Триумф «Северстали» в матче с учетом ОТ и буллитов идет за 1.94, выигрыш «Трактора» — за 1.85.

Прогноз и ставка на матч «Северсталь» — «Трактор»

«Северсталь» — худшая команда «Запада» по игре на своем льду: на ее счету всего шесть побед в 19 матчах и восемь поражений в основное время. При этом проблема череповчан очевидна — они крайне слабо действуют в обороне, пропустив дома 62 шайбы (в среднем 3.26 за игру), а всего — 125 (2.97).

«Трактор» занимает пятое место на «Востоке» всего в восьми очках от лидирующего «Металлурга» и является одной из лучших гостевых команд конференции. Учитывая этот и другие факторы, стоит ждать от соперников достаточно результативной встречи — гости будут давить, а хозяева неистово сопротивляться.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.69.

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