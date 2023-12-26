26 декабря в КХЛ «Сибирь» сыграет с «Авангардом». Матч состоится на «Сибирь-Арене», стартовое вбрасывание назначено на 15.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а еще онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 15.20 мск.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET больше верят в победу «Авангарда». На успех омичей в основное время можно поставить за 2.18, это приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья идет за 3.95 (20%), триумф «Сибири» — за 2.91 (34%).

Вариант, при котором хозяева не проиграют по итогам трех периодов, доступен за 1.66.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.84, ТМ 4.5 — в 1.96. ТБ 5.5 и ТМ 5.5 предложены за 2.56 и 1.47 соответственно.

На то, что обе команды забросят в третьем периоде, котировка — 2.90. Это условие сыграло в последнем матче между соперниками.

Выигрыш «Сибири» с учетом ОТ и буллитов можно оформить за 2.14, викторию «Авангарда» — за 1.70.

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