«Рейнджерс» — «Лейпциг»: прогноз на матч Лиги Европы 5 мая 2022 года
5 мая 2022 года «Рейнджерс» и «Лейпциг» схлестнутся в ответном полуфинале Лиги Европы. Первую игру команда Доменико Тедеско выиграла 1:0. Матч на стадионе «Айброкс» начнется в 22.00 мск. Прямая трансляция в 21.45 начнется на телеканале «Матч! Футбол 2».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ред Булл» — уверенный фаворит матча. Поставить на победу «Лейпцига» можно с коэффициентом 2.08, вероятность — около 48%. Успех хозяев оценен в 3.50 (28%). На ничью предложена котировка 3.70 (24%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их победы принесет 2080 рублей.
Три самых ожидаемых исхода встречи выглядят так:
• ничья 1:1 — за 6.50;
• победа «Лейпцига» 1:0 — за 7.40;
• победа «Лейпцига» 2:1 — за 8.40.
Несмотря на большое количество опасных моментов, в первой игре команды забили всего один мяч. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч идет с коэффициентом 1.92, ТМ 2.5 можно взять за 1.95. ТБ 1.5 мяча оценен в 1.29, меньше — в 3.60.
Аналитики больше ждут голов от «Лейпцига». Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча предложен с котировкой 2.04, обратную ставку можно сделать за 1.78. У «Рейнджерс» эта линия идет за 2.85 и 1.42 соответственно.
Поставить на голы обеих команд можно с коэффициентом 1.78, «обе забьют — нет» идет за 2.04.
Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Лейпциг»
Команда Тедеско показала в первом матче очень хорошую игру, но упустила массу опасных моментов. В ответной игре на стороне «Рейнджерс» будут горячие фанаты. К тому же шотландцам нет смысла отсиживаться в обороне — чтобы спасти шансы на финал, надо забивать.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0