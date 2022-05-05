5 мая 2022 года «Рейнджерс» и «Лейпциг» схлестнутся в ответном полуфинале Лиги Европы. Первую игру команда Доменико Тедеско выиграла 1:0. Матч на стадионе «Айброкс» начнется в 22.00 мск. Прямая трансляция в 21.45 начнется на телеканале «Матч! Футбол 2».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ред Булл» — уверенный фаворит матча. Поставить на победу «Лейпцига» можно с коэффициентом 2.08, вероятность — около 48%. Успех хозяев оценен в 3.50 (28%). На ничью предложена котировка 3.70 (24%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их победы принесет 2080 рублей.

Три самых ожидаемых исхода встречи выглядят так:

• ничья 1:1 — за 6.50;

• победа «Лейпцига» 1:0 — за 7.40;

• победа «Лейпцига» 2:1 — за 8.40.

Несмотря на большое количество опасных моментов, в первой игре команды забили всего один мяч. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч идет с коэффициентом 1.92, ТМ 2.5 можно взять за 1.95. ТБ 1.5 мяча оценен в 1.29, меньше — в 3.60.

Аналитики больше ждут голов от «Лейпцига». Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча предложен с котировкой 2.04, обратную ставку можно сделать за 1.78. У «Рейнджерс» эта линия идет за 2.85 и 1.42 соответственно.

Поставить на голы обеих команд можно с коэффициентом 1.78, «обе забьют — нет» идет за 2.04.

Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Лейпциг»

Команда Тедеско показала в первом матче очень хорошую игру, но упустила массу опасных моментов. В ответной игре на стороне «Рейнджерс» будут горячие фанаты. К тому же шотландцам нет смысла отсиживаться в обороне — чтобы спасти шансы на финал, надо забивать.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.