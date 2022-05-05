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«Рейнджерс» — «Лейпциг»: прогноз на матч Лиги Европы 5 мая 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Лейпциг» 5 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Джо Арибо («Рейнджерс») и Конрад Лаймер («Лейпциг»).
Фото Global Look Press

5 мая 2022 года «Рейнджерс» и «Лейпциг» схлестнутся в ответном полуфинале Лиги Европы. Первую игру команда Доменико Тедеско выиграла 1:0. Матч на стадионе «Айброкс» начнется в 22.00 мск. Прямая трансляция в 21.45 начнется на телеканале «Матч! Футбол 2».

Лига Европы. 1/2 финала
05 мая, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
РБ Лейпциг

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Ред Булл» — уверенный фаворит матча. Поставить на победу «Лейпцига» можно с коэффициентом 2.08, вероятность — около 48%. Успех хозяев оценен в 3.50 (28%). На ничью предложена котировка 3.70 (24%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их победы принесет 2080 рублей.

Три самых ожидаемых исхода встречи выглядят так:

• ничья 1:1 — за 6.50;

• победа «Лейпцига» 1:0 — за 7.40;

• победа «Лейпцига» 2:1 — за 8.40.

Несмотря на большое количество опасных моментов, в первой игре команды забили всего один мяч. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч идет с коэффициентом 1.92, ТМ 2.5 можно взять за 1.95. ТБ 1.5 мяча оценен в 1.29, меньше — в 3.60.

Аналитики больше ждут голов от «Лейпцига». Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча предложен с котировкой 2.04, обратную ставку можно сделать за 1.78. У «Рейнджерс» эта линия идет за 2.85 и 1.42 соответственно.

Поставить на голы обеих команд можно с коэффициентом 1.78, «обе забьют — нет» идет за 2.04.

Доменико Тедеско (&laquo;Лейпциг&raquo;). «Рейнджерс» — «Лейпциг»: команде Тедеско будет жарко в Шотландии

Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Лейпциг»

Команда Тедеско показала в первом матче очень хорошую игру, но упустила массу опасных моментов. В ответной игре на стороне «Рейнджерс» будут горячие фанаты. К тому же шотландцам нет смысла отсиживаться в обороне — чтобы спасти шансы на финал, надо забивать.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.

Футбол
Лига Европы УЕФА
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ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
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«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: прогноз на матч Лиги Европы 5 мая 2022 года
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Дмитрий Полоз

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 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 15 1 4
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Горан Чаушич

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 22 1 4
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 15 1 0
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