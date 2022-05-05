5 мая 2022 года на Олимпийском стадионе в Риме пройдет ответный полуфинал Лиги конференций между «Ромой» и «Лестером». Игра в Англии закончилась вничью — 1:1. Римский матч начнется в 22.00 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, старт эфира — в 21.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев приличными фаворитами. Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.14, что примерно 45% вероятности. Успех «Лестера» оценен в 3.50 (27%). На ничью котировка немного ниже — 3.30 (29%).

Ставка в 1000 рублей на римлян при благополучном исходе принесет 2140 рублей.

Три самых ожидаемых результата матча, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 — за 6.20;

• победа «Ромы» 1:0 — за 6.70;

• победа «Ромы» 2:1 — за 8.40.

Также на игру предложена широкая линия результатов с форой:

• Ф1(-2.5) можно взять за 8.30, Ф2(+2.5) — за 1.05;

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.24.

В первом матче отличились и те и другие. Поставить на «обе забьют» в предстоящей игре можно с коэффициентом 1.85, обратная ставка доступна за 1.90.

Индивидуальный тотал «Ромы» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.13, меньше 1.5 гола — за 1.67. Эта же линия на «Лестер» идет за 3.00 и 1.36 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Лестер»

«Лестер» не побеждает уже на протяжении пяти игр во всех турнирах, всего англичане оформили три победы в последних 12 матчах. Серия «Ромы» без побед растянулась на четыре игры, но в целом римляне находятся в лучшей форме и дома должны сделать то, что не получилось в гостях, — дожать соперника.

Рекомендуемая ставка: выход «Ромы» в финал за 1.58.