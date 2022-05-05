«Рома» — «Лестер»: прогноз на матч Лиги конференций 5 мая 2022 года
5 мая 2022 года на Олимпийском стадионе в Риме пройдет ответный полуфинал Лиги конференций между «Ромой» и «Лестером». Игра в Англии закончилась вничью — 1:1. Римский матч начнется в 22.00 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, старт эфира — в 21.45.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев приличными фаворитами. Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.14, что примерно 45% вероятности. Успех «Лестера» оценен в 3.50 (27%). На ничью котировка немного ниже — 3.30 (29%).
Ставка в 1000 рублей на римлян при благополучном исходе принесет 2140 рублей.
Три самых ожидаемых результата матча, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 — за 6.20;
• победа «Ромы» 1:0 — за 6.70;
• победа «Ромы» 2:1 — за 8.40.
Также на игру предложена широкая линия результатов с форой:
• Ф1(-2.5) можно взять за 8.30, Ф2(+2.5) — за 1.05;
• Ф1(-1.5) можно взять за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.24.
В первом матче отличились и те и другие. Поставить на «обе забьют» в предстоящей игре можно с коэффициентом 1.85, обратная ставка доступна за 1.90.
Индивидуальный тотал «Ромы» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.13, меньше 1.5 гола — за 1.67. Эта же линия на «Лестер» идет за 3.00 и 1.36 соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Лестер»
«Лестер» не побеждает уже на протяжении пяти игр во всех турнирах, всего англичане оформили три победы в последних 12 матчах. Серия «Ромы» без побед растянулась на четыре игры, но в целом римляне находятся в лучшей форме и дома должны сделать то, что не получилось в гостях, — дожать соперника.
Рекомендуемая ставка: выход «Ромы» в финал за 1.58.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0