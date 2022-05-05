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«Рома» — «Лестер»: прогноз на матч Лиги конференций 5 мая 2022 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Рома» — «Лестер» 5 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Генрих Мхитарян («Рома»).
Фото Global Look Press

5 мая 2022 года на Олимпийском стадионе в Риме пройдет ответный полуфинал Лиги конференций между «Ромой» и «Лестером». Игра в Англии закончилась вничью — 1:1. Римский матч начнется в 22.00 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, старт эфира — в 21.45.

Лига конференций. 1/2 финала
05 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Лестер

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев приличными фаворитами. Поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.14, что примерно 45% вероятности. Успех «Лестера» оценен в 3.50 (27%). На ничью котировка немного ниже — 3.30 (29%).

Ставка в 1000 рублей на римлян при благополучном исходе принесет 2140 рублей.

Три самых ожидаемых результата матча, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 — за 6.20;

• победа «Ромы» 1:0 — за 6.70;

• победа «Ромы» 2:1 — за 8.40.

Также на игру предложена широкая линия результатов с форой:

• Ф1(-2.5) можно взять за 8.30, Ф2(+2.5) — за 1.05;

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.24.

В первом матче отличились и те и другие. Поставить на «обе забьют» в предстоящей игре можно с коэффициентом 1.85, обратная ставка доступна за 1.90.

Индивидуальный тотал «Ромы» больше 1.5 гола предложен с котировкой 2.13, меньше 1.5 гола — за 1.67. Эта же линия на «Лестер» идет за 3.00 и 1.36 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Лестер»

«Лестер» не побеждает уже на протяжении пяти игр во всех турнирах, всего англичане оформили три победы в последних 12 матчах. Серия «Ромы» без побед растянулась на четыре игры, но в целом римляне находятся в лучшей форме и дома должны сделать то, что не получилось в гостях, — дожать соперника.

Рекомендуемая ставка: выход «Ромы» в финал за 1.58.

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ФК Лестер
ФК Рома
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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Краснодар

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Спартак

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