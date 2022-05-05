Эксперты назвали фаворита финала Лиги чемпионов-2021/22

В среду, 4 мая, определился второй финалист Лиги чемпионов сезона-2021/22. Мадридский «Реал» совершил очередной героический камбэк и в дополнительное время обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» пройдет 28 мая на «Стад де Франс» в Париже. Начало матча запланировано на 22:00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уже оценили шансы команд в предстоящей игре. Явным фаворитом считается команда Юргена Клоппа. На победу «Ливерпуля» по итогам 90 минут дают коэффициент 1.93 или около 50% вероятности. Успех «Реала» оценен котировкой 4.00 (24%), на ничью в основное время можно поставить за 3.50 (26%).

Победа «Ливерпуля» в Лиге чемпионов оценена коэффициентом 1.48. Аналогичная ставка на «Реал» есть за 2.65.

В четвертьфинале и полуфинале мадридскому клубу пришлось играть дополнительное время. На то, что в решающем матче командам не хватит 90 минут предложена ставка с коэффициентом 5.10.