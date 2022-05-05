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Эксперты назвали фаворита финала Лиги чемпионов-2021/22

Эксперты назвали фаворита финала Лиги чемпионов-2021/22
Читать «СЭ» в
Винисиус («Реал»).
Фото Global Look Press

В среду, 4 мая, определился второй финалист Лиги чемпионов сезона-2021/22. Мадридский «Реал» совершил очередной героический камбэк и в дополнительное время обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» пройдет 28 мая на «Стад де Франс» в Париже. Начало матча запланировано на 22:00.

Лига чемпионов. Финал
28 мая, 22:00. Stade de France (Сен-Дени)
Ливерпуль
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уже оценили шансы команд в предстоящей игре. Явным фаворитом считается команда Юргена Клоппа. На победу «Ливерпуля» по итогам 90 минут дают коэффициент 1.93 или около 50% вероятности. Успех «Реала» оценен котировкой 4.00 (24%), на ничью в основное время можно поставить за 3.50 (26%).

Победа «Ливерпуля» в Лиге чемпионов оценена коэффициентом 1.48. Аналогичная ставка на «Реал» есть за 2.65.

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В четвертьфинале и полуфинале мадридскому клубу пришлось играть дополнительное время. На то, что в решающем матче командам не хватит 90 минут предложена ставка с коэффициентом 5.10.

Футбол
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ФК Ливерпуль
ФК Реал
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«Реал» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26 тур
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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