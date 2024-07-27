«Динамо» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
27 июля «Динамо» встретится с «Локомотивом» во втором туре РПЛ. Московское дерби пройдет на «ВТБ Арене» под присмотром судейской бригады Сергея Карасева. Начало — в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 17.00 мск.
Эксперты отдали предпочтение парням Марцела Лички: взять победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.10, вероятность такого итога — примерно 45%. Ничья доступна за 3.90 (25%), триумф железнодорожников — за 3.30 (30%).
Обмен голами оценен в 1.60, обратный вариант — в 2.40. Соперники огорчили друг друга в восьми из 10 предыдущих встреч в премьер-лиге.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.
«Локомотив» отличился в пяти подряд визитах на «ВТБ Арену». На то, что красно-зеленые забьют как минимум однажды, можно сыграть за 1.63.
Всех, кто верит, что команда Михаила Галактионова наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.75.
Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 8.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0