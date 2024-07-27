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«Динамо» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 27 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Наир Тикнизян («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

27 июля «Динамо» встретится с «Локомотивом» во втором туре РПЛ. Московское дерби пройдет на «ВТБ Арене» под присмотром судейской бригады Сергея Карасева. Начало — в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

Эксперты отдали предпочтение парням Марцела Лички: взять победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.10, вероятность такого итога — примерно 45%. Ничья доступна за 3.90 (25%), триумф железнодорожников — за 3.30 (30%).

Обмен голами оценен в 1.60, обратный вариант — в 2.40. Соперники огорчили друг друга в восьми из 10 предыдущих встреч в премьер-лиге.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Мохаммад Горбани (&laquo;Оренбург&raquo;). «Оренбург» испортил дебют Станковича в «Спартаке» и потирает руки в ожидании «Ахмата». Но обыграть грозненцев будет непросто

«Локомотив» отличился в пяти подряд визитах на «ВТБ Арену». На то, что красно-зеленые забьют как минимум однажды, можно сыграть за 1.63.

Всех, кто верит, что команда Михаила Галактионова наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.75.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 8.00.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
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«Пари НН» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 27 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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27 тур
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29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Максим Глушенков

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Алексей Батраков

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 1
П
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Бителло

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Зенит

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Зенит

 1
И К Ж
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Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
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Факел

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 1 0 0
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