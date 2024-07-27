27 июля «Динамо» встретится с «Локомотивом» во втором туре РПЛ. Московское дерби пройдет на «ВТБ Арене» под присмотром судейской бригады Сергея Карасева. Начало — в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует с 17.00 мск.

Эксперты отдали предпочтение парням Марцела Лички: взять победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.10, вероятность такого итога — примерно 45%. Ничья доступна за 3.90 (25%), триумф железнодорожников — за 3.30 (30%).

Обмен голами оценен в 1.60, обратный вариант — в 2.40. Соперники огорчили друг друга в восьми из 10 предыдущих встреч в премьер-лиге.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

«Локомотив» отличился в пяти подряд визитах на «ВТБ Арену». На то, что красно-зеленые забьют как минимум однажды, можно сыграть за 1.63.

Всех, кто верит, что команда Михаила Галактионова наберет очки, ждет соответствующий рынок за 1.75.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 8.00.