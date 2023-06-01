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«Штутгарт» — «Гамбург»: где смотреть стыковой матч бундеслиги 1 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция стыкового матча бундеслиги «Штутгарт» — «Гамбург» 1 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Штутгарт».
Фото Global Look Press

1 июня в первом стыковом матче бундеслиги «Штутгарт» примет «Гамбург». Встреча на «Мерседес-Бенц Арене» начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 21.40 мск.

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Хозяева — фавориты поединка, считают в букмекерской конторе Olimpbet. На успех «Штутгарта» предложен коэффициент 1.71, что соответствует 56% вероятности. Ничья оценена в 4.11 (23%), триумф «динозавров» — в 4.73 (21%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Гамбурга» принесет выигрыш в 4730 рублей в случае благоприятного исхода.

Только в одном из девяти прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.62, обратный рынок идет за 2.28.

Оппоненты пробили «верх» по результативным ударам в четырех недавних очных встречах. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.41.

Также предложены рынки на успех любого из коллективов с учетом форы:

  • Ф «Штутгарта» (-1) оценена в 2.14.

  • Для «Гамбурга» предложена Ф (1) за 1.75.

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На первый гол в исполнении «швабов» можно сыграть за 1.54, на успех «динозавров» — за 2.65.

Самый вероятный промежуток времени для взятия ворот — с 76-й по 90-ю минуту. На результативный удар в это окно доступна котировка 1.76.

Самый вероятный итог поединка — ничья 1:1. Поставить на этот счет можно за 7.40.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Гамбург
ФК Штутгарт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Гленн Бейл

Крылья Советов

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