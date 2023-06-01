«Нижний Новгород» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 3 июня 2023 года
3 июня в 30-м туре РПЛ вылетающие из турнира «Химки» сыграют с участником стыковых матчей — «Нижним Новгородом». Встреча состоится на арене «Нижний Новгород» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 16.55 мск. Главным арбитром назначен Василий Казарцев.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Нижний Новгород» безоговорочным фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.50, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья идет за 4.66 (21%), успех «Химок» — за 6.55 (13%).
Ставка в 1000 рублей на Подмосковный клуб в случае его выигрыша принесет выплату в 6550 рублей.
Команды трижды играли в этом году (в РПЛ и дважды в Кубке России), и «Химки» ни разу не уступили в основное время. Вариант Х2 доступен за 2.70.
Если хотите подстраховаться, возьмите Ф2(+1.5) за 1.63. Если же считаете, что «Нижний» победит с большим преимуществом, оформите Ф1(-1.5) за 2.32.
Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче идет за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.19. В четырех из пяти предыдущих игр с участием «Нижнего Новгорода» состоялся «низ».
Вариант «обе забьют» оценен в 1.86, «обе забьют — нет» — в 1.93.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу хозяев за 6.77. При этом три из пяти последних очных матчей завершились 1:1. На такой исход выставлен коэффициент 8.00.
Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Химки»
«Химки» совсем сдулись к концу сезона: проиграли четыре из пяти последних матчей и чудом зацепили ничью со «Спартаком». В крайних двух матчах Подмосковному клубу суммарно шесть мячей накидали непримечательные «Ахмат» и «Урал» (оба выиграли по 3:0).
«Нижний Новгород» идет 14-м в таблице, но еще может избежать стыковых встреч — надо обыграть «Химки» и надеяться на поражение «Крыльев» с «Факелом» (благо те встречаются со «Спартаком» и «Зенитом» соответственно). Поэтому команде Сергея Юрана явно есть за что бороться. А для самого тренера битва против «Химок» наверняка будет принципиальной после странного изгнания по ходу первого круга.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9