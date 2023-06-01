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«Нижний Новгород» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 3 июня 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Химки» 3 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Илья Садыгов.
Фото Global Look Press

3 июня в 30-м туре РПЛ вылетающие из турнира «Химки» сыграют с участником стыковых матчей — «Нижним Новгородом». Встреча состоится на арене «Нижний Новгород» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 16.55 мск. Главным арбитром назначен Василий Казарцев.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Химки

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Нижний Новгород» безоговорочным фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.50, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья идет за 4.66 (21%), успех «Химок» — за 6.55 (13%).

Ставка в 1000 рублей на Подмосковный клуб в случае его выигрыша принесет выплату в 6550 рублей.

Команды трижды играли в этом году (в РПЛ и дважды в Кубке России), и «Химки» ни разу не уступили в основное время. Вариант Х2 доступен за 2.70.

Если хотите подстраховаться, возьмите Ф2(+1.5) за 1.63. Если же считаете, что «Нижний» победит с большим преимуществом, оформите Ф1(-1.5) за 2.32.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящем матче идет за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.19. В четырех из пяти предыдущих игр с участием «Нижнего Новгорода» состоялся «низ».

Вариант «обе забьют» оценен в 1.86, «обе забьют — нет» — в 1.93.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу хозяев за 6.77. При этом три из пяти последних очных матчей завершились 1:1. На такой исход выставлен коэффициент 8.00.

Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Крылья Советов» — «Спартак»: Промес отправит самарцев в стыковые матчи

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Химки»

«Химки» совсем сдулись к концу сезона: проиграли четыре из пяти последних матчей и чудом зацепили ничью со «Спартаком». В крайних двух матчах Подмосковному клубу суммарно шесть мячей накидали непримечательные «Ахмат» и «Урал» (оба выиграли по 3:0).

«Нижний Новгород» идет 14-м в таблице, но еще может избежать стыковых встреч — надо обыграть «Химки» и надеяться на поражение «Крыльев» с «Факелом» (благо те встречаются со «Спартаком» и «Зенитом» соответственно). Поэтому команде Сергея Юрана явно есть за что бороться. А для самого тренера битва против «Химок» наверняка будет принципиальной после странного изгнания по ходу первого круга.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 1.74.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
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«Оренбург» — «Динамо»: хозяева прикинутся грецким орехом и не расколются перед Смоловым и Захаряном
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

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